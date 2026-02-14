Liderul Federației Silva, Silviu Geană, trage un nou semnal de alarmă: Pădurile statului nu pot deveni obiectul unor decizii luate ad-hoc, în afara unor evaluări economice și juridice riguroase!

Declarațiile publice ale doamnei ministru Diana Buzoianu privind reorganizarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva în 19 direcții regionale confirmă intenția unei restructurări profunde a unei entități care administrează un patrimoniu strategic al statului român.

Romsilva gestionează fondul forestier proprietate publică a statului – o resursă valoroasă, cu impact direct asupra economiei naționale, industriei lemnului, balanței comerciale, protecției mediului și siguranței climatice. Orice intervenție structurală asupra acestei instituții produce efecte economice, juridice și sociale care depășesc cu mult sfera unei simple reorganizări administrative.

Reforma fără studii de impact economic reprezintă un risc destabilizator considerabil.

O astfel de ”reformă”, realizată fără a avea la bază un studiu de impact economic, fără o analiză managerială transparentă, fără o evaluare de tip cost-beneficiu și fără evaluarea riscurilor operaționale, reprezintă evident o decizie cu un risc destabilizator considerabil.

Desființarea direcțiilor silvice județene și comasarea acestora în direcții regionale implică inevitabil desființări de posturi și declanșarea procedurilor de concediere colectivă, în condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii. Aceste proceduri presupun consultare reală, justificare economică solidă și respectarea unor criterii obiective. În absența unei fundamentări temeinice, orice concediere colectivă devine vulnerabilă în instanță, iar eventualele despăgubiri vor afecta indicatorii economici ai Romsilva și implicit bugetul național.

În paralel, prin Ordonanța nr. 89/2025, posturile vacante aferente anului 2025 au fost blocate. Această măsură limitează capacitatea operațională a regiei exact în momentul în care se propune o restructurare majoră. Rezultatul previzibil este o presiune suplimentară asupra personalului activ, diminuarea capacității de control și vulnerabilizarea activității de pază a fondului forestier.

Romsilva nu poate face nici angajări de personal pentru a face operaționale noile structuri de producție de tipul secțiilor, din cauza restricțiilor impuse de Ordonanța ”trenuleț” nr. 89/2025.

O reorganizare făcută în aceste condiții va produce:

scăderea capacității de administrare eficientă a pădurilor statului;

creșterea riscului de tăieri ilegale și pierderi patrimoniale;

blocaje în derularea contractelor economice și în valorificarea masei lemnoase;

diminuarea veniturilor proprii ale regiei și, implicit, a contribuțiilor la bugetul de stat;

vulnerabilizarea întregului sector silvic cu implicații economice și sociale grave;

litigii colective cu impact financiar major;

tensiuni sociale, acțiuni de protest și contestarea în instanță a actului normativ.

Unde ne grăbim? Se pregătește reorganizarea administrativ-teritorială a României.

În plus, Guvernul a anunțat în mod repetat în ultima perioadă reorganizarea administrativ-teritorială a României. O reformă care va afecta toate structurile deconcentrate, inclusiv companiile și regiile statului. A demara o reorganizare a Romsilva înaintea definirii noului cadru administrativ național înseamnă asumarea riscului unei duble restructurări, cu costuri administrative suplimentare și instabilitate instituțională prelungită.

O intervenție structurală necorelată, insuficient fundamentată și accelerată politic, poate afecta un sector strategic al economiei naționale. Poate genera consecințe bugetare, sociale, patrimoniale, dar și de mediu, cu implicații pe termen lung.

Federația SILVA atrage atenția că administrarea fondului forestier proprietate publică a statului reprezintă un domeniu de interes public major și de securitate națională așa cum prevede Legea 51/1990. Orice reformă este binevenită dacă este rațională și respectă principiile legalității, proporționalității și stabilității instituționale.

Ori în cazul Romsilva, în absența unei fundamentări solide, riscurile economice, sociale și juridice nu pot fi ignorate.

Pădurile statului nu pot deveni obiectul unor decizii luate ad-hoc, în afara unor evaluări economice și juridice riguroase.

O instituție strategică precum Romsilva nu poate fi reconfigurată prin înțelegeri politice conjuncturale, fără asumarea transparentă a consecințelor financiare și operaționale.

Stabilitatea administrării pădurilor României este o responsabilitate națională. Orice intervenție structurală trebuie să servească interesului public pe termen lung, nu obiectivelor de moment.

Nu faceți experimente cu pădurile României!

Regretatul academician Victor Giurgiu, în lucrarea sa „Marin Drăcea – Opere alese”, spunea încă din anul 2025: „Trecutul Casei Autonome a Pădurilor Statului, onorat de Marin Drăcea, este o garanție pentru un viitor durabil al Regiei Naționale a Pădurilor. Este iresponsabil cel care sapă la temelia ei.”

Silviu Geană este liderul Federației Sindicatelor din Silvicultură SILVA