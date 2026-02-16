Alarmant: Datoria externă totală a României a crescut, în anul 2025, cu aproape 24 de miliarde de euro!

Datoria externă totală a României a continuat să crească în 2025, ajungând la 227,347 miliarde de euro, transmite Banca Națională a României. Față de finalul anului 2024, nivelul datoriei este mai mare cu 23,837 miliarde de euro, marcând unul dintre cele mai accelerate ritmuri de creștere din ultimii ani, potrivit BNR.

„În perioada ianuarie-decembrie 2025 contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 30 127 milioane euro, comparativ cu 28 853 milioane euro în perioada ianuarie-decembrie 2024. În structura acestuia, balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 637 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 369 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mare cu 1 861 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 419 milioane euro”, a precizat BNR.

Investițiile directe ale nerezidenţilor în România au totalizat 8,153 miliarde euro (comparativ cu 5,602 miliarde euro în perioada ianuarie – decembrie 2024), participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit estimat) însumând valoarea netă de 6,185 miliarde euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă de 1,968 miliarde euro.

În perioada ianuarie – decembrie 2025, datoria externă totală a României a crescut cu 23,837 miliarde euro, până la 227,347 miliarde euro. În structură: datoria externă pe termen lung a însumat 179,431 miliarde euro la 31 decembrie 2025 (78,9% din totalul datoriei externe), în creștere cu 14,8% față de 31 decembrie 2024, mai spune BNR.

În schimb, datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 decembrie 2025 nivelul de 47,916 miliarde euro (21,1% din totalul datoriei externe), în creștere cu 1,6% faţă de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 17,2% în perioada ianuarie – decembrie 2025, comparativ cu 21,5% în 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri şi servicii la 31 decembrie 2025 era de 6,0 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024. Pe termen scurt, gradul de acoperire a datoriei externe, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 decembrie 2025 a fost de 104,8%, comparativ cu 103,6% la 31 decembrie.