Candidații la șefia DNA, DIICOT și Parchetul General

Toți candidații înscriși în cursa pentru șefia principalelor parchete din România au fost validați de Ministerul Justiției (MJ), condus de Radu Marinescu. Urmează interviurile în fața unei comisii de la MJ, iar în 2 martie ar urma să fie anunțați câștigătorii. Ultimul cuvânt îl va avea însă președintele Nicușor Dan.

Ministerul Justiției (MJ) a dat publicității, în 9 februarie, numele procurorilor care s-au înscris în cursă pentru a conduce Parchetul General, Direcția Națională Anticorupție (DNA) și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism București (DIICOT).

Actuali șefi de la Parchetul General și DNA, Alex Florența și Marius Voineag, vor candida pentru funcția de adjunct la alte parchete decât cele pe care le conduc în prezent. Primul vrea să fie adjunct la DIICOT, iar al doilea, tot adjunct, la Parchetul General.

Potrivit MJ, la selecția procurorilor, în vederea formulării propunerilor de numire pentru ocuparea funcțiilor de procuror general și de adjunct al procurorului general ai Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procuror-șef și procurori-şefi adjuncți ai Direcției Naționale Anticorupție şi procuror-șef și procurori-șefi adjuncți ai Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), organizată în perioada 8 ianuarie – 2 februarie, s-au înscris următorii:

Candidații pentru funcţia de procuror general al Parchetului General

Cristina CHIRIAC, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi

Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti.

Candidat pentru funcția de adjunct al șefului Parchetului General

Marius I. VOINEAG procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Candidații pentru șefia DNA

Tatiana TOADER, procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Vlad GRIGORESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Ioan-Viorel CERBU, procuror în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, delegat în funcţia de procuror şef adjunct al Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Candidații pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DNA

Mihai PRUNĂ, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secţia de urmărire penală

Marinela MINCĂ, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie

Marius-Ionel ŞTEFAN, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti

Candidații pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT

Ioana-Bogdana ALBANI, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – structura centrală

Antonia DIACONU, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Piteşti

Alina ALBU, procuror şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Codrin-Horaţiu MIRON, procuror şef serviciu în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara

Bogdan-Ciprian PÎRLOG, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti

Candidații pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT

Aurel-Cristian LAZĂR, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Timişoara

Alex-Florin FLORENŢA (foto stânga), procuror general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție

Claudia-Ionela CURELARU, procuror şef adjunct al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Gill-Julien GRIGORE-IACOBICI, procuror în cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa

Mihai-Răzvan NEGULESCU, procuror în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

Toți candidații înscriși pentru șefia principalelor parchete din România (Parchetul General, DNA și DIICOT) au fost validați de Ministerul Justiției, notează gandul. Minsterul avea termen până în 16 februarie să verifice dacă aceștia îndeplinesc condițiile legale.

Astfel, rămân în cursa pentru șefia parchetelor toți cei 18 procurori înscriși, unul dintre aceștia – controversatul Bogdan Pîrlog ”lansat” de materialul Recorder – având dublă candidatură: și pentru șefia Parchetului General, și pentru cea a DIICOT.

Iată, mai jos, ce cuprinde în continuare calendarul procedurii de selecție.

Calendarul concursului pentru șefia parchetelor

23 şi 26 februarie – interviu al candidaților în faţa ministrului Justiţiei şi a unei comisii

2 martie – Ministerul Justiției anunță rezultatele selecţiei, ministrul Justiției înaintează propunerile Secţiei pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), pentru emiterea avizului consultativ

decizia finală privind numirea procurorilor selectați aparţine preşedintelui României. Conform legii, acesta poate refuza, motivat, numirea în funcţiile de conducere ale parchetelor, aducând la cunoştinţa publicului motivele refuzului. Decretul preşedintelui de numire în funcţie sau refuzul motivat al acestuia se emite în maximum 60 de zile de la data transmiterii propunerii de către ministrul Justiţiei.

Potrivit ministrului Justiției, Radu Marinescu (foto), președintele poate respinge propunerile de mai multe ori, dacă nu este de acord cu profilul managerial al celui sau celor propuși.