Conferința “Reforma sistemului de sănătate în favoarea pacientului-Rolul IA în medicină”, moderată, la Timișoara, de eurodeputatul Maria Grapini, un succes. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, invitat special!

Europarlamentarul umanist, Maria Grapini, a moderat, vineri, la Timișoara, timp de patru ore, Conferința “Reforma sistemului de sănătate în favoarea pacientului-Rolul IA în medicină”, eveniment la care invitat special a fost ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

“Cred că poate fi un model de comunicare ce poate fi multiplicat pentru toate domeniile. Dezbaterile, întrebările adresate de participanți și răspunsurile date de domnul ministru, dar și de specialiștii care au fost speakeri, au arătat că putem să dialogăm civilizat și putem obține și propuneri/soluții la problemele din sistemul de sănătate. AFAR va continua. Am înțeles că doar daca vom face o Alianță a Binelui Comun vom putea schimba lucrurile în bine, în direcția dorită de fiecare dintre noi! Mulțumesc participanților pentru problemele ridicate, dar si pentru propuneri!”, a punctat, la finalul conferinței, eurodeputatul Grapini.

În calitate de organizator și moderator, Maria Grapini a subliniat că acest eveniment a demonstrat faptul că, prin comunicare și dialog, pot fi identificate soluții concrete pentru îmbunătățirea sistemului de sănătate.

„Modernizarea sistemului înseamnă să folosim tehnologia acolo unde produce impact concret: în siguranța pacientului, în sprijinul personalului medical și în eficiența utilizării resurselor”, a precizat, la rândul său, ministrul Rogobete.

În cadrul evenimentului s-a discutat despre impactul inteligenței artificiale asupra reformei sistemului de sănătate, cu accent pe creșterea eficienței, calității serviciilor medicale și orientarea acestora către nevoile pacientului. Conferința și-a propus, totodată, să aducă în prim-plan o temă strategică de maxim interes, oferind cadrul necesar pentru un dialog deschis și o dezbatere aplicată privind adaptarea sistemului medical la noile tehnologii și provocările actuale.

Prin adoptarea inteligenței artificiale și a soluțiilor digitale, România își propune să transforme modul în care serviciile medicale sunt oferite, reducând întârzierile și crescând siguranța pacienților.

Agenda evenimentului, organizat de Asociația Femeilor Antreprenor din România (AFAR), în parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, a prevăzut și o sesiune de prezentări susținute de specialiști, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

La conferință au participat reprezentanții Direcțiilor de sănătate publică și ai spitalelor publice din mai multe județe, ai asociațiilor pacientilor, clinicilor private, Prefecturii Timiș, dar și oameni de afaceri, persoane cu dizabilități, specialiști, inclusiv în AI, și profesori universitari din toate domeniile medicinei.

Europarlamentarul Maria Grapini a mulțumit echipei de organizare, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, asociației AFAR, precum și domnului ministru Alexandru Rogobete, pentru răspunsurile tranșante și bine documentate oferite în cadrul dezbaterii.

Mulțumiri au fost adresate și personalităților care au susținut intervenții în cadrul conferinței: prof. dr. Dorel Săndesc, prof. dr. Sorin Pescariu, prorectorul UMF dr. Andrei Motoc și dr. Adrian Bădescu, președintele primului patronat din România din domeniul medical.

Printre invitați s-a numărat și un specialist în inteligență artificială, ing. Haber, stabilit de mulți ani în Statele Unite ale Americii, care a captat atenția participanților prin informațiile prezentate.