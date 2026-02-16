Dr. Shefali Tsabary, Alfie Kohn și Neale Donald Walsch, prezintă conferința „Părinte conștient, copil împlinit”, pe 10 mai 2026, la Sala Palatului

Pe 10 mai 2026, Sala Palatului găzduiește unul dintre cele mai importante evenimente din Europa dedicate relației părinte–copil: conferința „Părinte conștient, copil împlinit”. Pentru prima dată în România, trei dintre cele mai influente voci internaționale în parenting și educație – Dr. Shefali Tsabary, Alfie Kohn și Neale Donald Walsch – urcă pe aceeași scenă pentru o dezbatere despre cum putem crește copii echilibrați într-o lume tot mai tensionată.

Într-un context în care cazurile de agresivitate în școli și în mediul online devin tot mai frecvente, specialiștii atrag atenția asupra unei cauze esențiale: lipsa conectării emoționale.

În prezent asistăm tot mai des la episoade de agresivitate în rândul copiilor și adolescenților, la rupturi emoționale și la dificultăți majore de comunicare între generații. Conferința propune nu doar un eveniment inspirațional, ci un model de bune practici pentru părinții care își doresc să construiască relații sănătoase, capabile să prevină comportamentele violente, să consolideze relația cu propriul copil, să înțeleagă nevoile emoționale din spatele reacțiilor dificile și să construiască limite ferme fără pedepse și umilință.

Mai necesar ca oricând, evenimentul aduce în prim-plan instrumente concrete pentru cultivarea empatiei, responsabilității și echilibrului interior al copilului. Violența nu apare în vid – ea este adesea expresia lipsei de conectare, a rușinii, a fricii sau a nevoilor emoționale neînțelese.

Contextul care ne privește pe toți

Ritmul accelerat al vieții moderne, migrația masivă a părinților, expunerea timpurie la mediul digital și scăderea timpului real de conectare contribuie la o presiune emoțională fără precedent asupra copiilor și adolescenților.

Date relevante:

dintre părinții români consideră comunicarea cu propriii copii una dintre cele mai mari provocări. Vârsta medie de acces la rețele sociale a scăzut la 5 ani.

Peste 60.000 de copii aveau în 2024 cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate.

„Ce fel de adulți lăsăm lumii de mâine?”

Aceasta este întrebarea centrală a conferinței — una care depășește granițele parentingului clasic și atinge copilul interior al fiecăruia dintre noi. Schimbarea începe în adult: în felul în care ascultăm, în felul în care stabilim limite și în modul în care gestionăm propriile răni emoționale.

Pe 10 mai, trei invitați speciali care au schimbat discursul global despre educație vin la Sala Palatului pentru a dezbate și a răspunde la întrebările noastre.

Dr. Shefali Tsabary – LIVE, pe scena Sălii Palatului, București

Autoare de bestselleruri New York Times și pionieră a mișcării de Parenting Conștient, Dr. Shefali mută accentul de la „corectarea copilului” la transformarea interioară a adultului.

Alfie Kohn – LIVE, pe scena Sălii Palatului, București

Autorul volumului-cult „Parenting necondiționat”, Alfie Kohn este unul dintre cei mai respectați critici ai sistemelor bazate pe pedepse, recompense și competiție.

Neale Donald Walsch – LIVE – video, din Oregon, SUA

Autorul seriei „Conversații cu Dumnezeu” va susține o prezentare specială despre „Cinci pași esențiali pentru a deveni un adult conștient și un părinte inspirat”, oferind instrumente aplicabile în viața de zi cu zi.

Biletele sunt disponibile la prețuri variabile în funcție de categoria de loc și pot fi achiziționate online de pe eventim.ro, iabilet.ro, more.ro și salapalatului.ro. Conferința beneficiază de traducere simultană în limba română.