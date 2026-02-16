Politic

Galațiul intră în construcția Acțiunii Conservatoare. Deputatul Robert Alecu: Tot mai mulți români aleg stabilitatea în locul improvizației și rigoarea în locul spectacolului politic!

Liderul Acțiunii Conservatoare, deputatul Robert Alecu, a precizat că Galațiul intră în construcția Acțiunii Conservatoare.
„Am constituit Comitetul de Inițiativă Județean al Acțiunii Conservatoare în județul Galați.
Galațiul nu a venit târziu. A venit la momentul potrivit.
În tot mai multe județe din țară se formează echipe solide, oameni care aleg să construiască organizat, fără zgomot și fără artificii. Obiectivul nostru este clar: în următoarele luni să atingem condițiile statutare pentru convocarea Adunării Județene și să consolidăm o filială serioasă, bazată pe oameni implicați și disciplinați.
Acțiunea Conservatoare are trei piloni clari: libertatea, ordinea și prosperitatea. Nu construim pentru aparență. Construim pentru durată.
Tot mai mulți români aleg stabilitatea în locul improvizației și rigoarea în locul spectacolului politic.
Galațiul este astăzi parte din acest efort național. Și mergem mai departe!”, a punctat secretarul general al Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu.
