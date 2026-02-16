Galațiul intră în construcția Acțiunii Conservatoare. Deputatul Robert Alecu: Tot mai mulți români aleg stabilitatea în locul improvizației și rigoarea în locul spectacolului politic!

În tot mai multe județe din țară se formează echipe solide, oameni care aleg să construiască organizat, fără zgomot și fără artificii. Obiectivul nostru este clar: în următoarele luni să atingem condițiile statutare pentru convocarea Adunării Județene și să consolidăm o filială serioasă, bazată pe oameni implicați și disciplinați.