Inițiativă istorică pentru Reconstrucția Ucrainei: CCTRUM, un cadru de cooperare multiaspectual promovat în premieră la Parlamentul European și consolidat prin sprijin regional amplu

Eurodeputata Maria Grapini, vicepreședintă a Comisiei pentru Piața Internă și Protecția Consumatorilor (IMCO) și vicepreședintă a Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE–Republica Moldova, salută evoluția accelerată a inițiativei privind constituirea Camerei de Comerț Trilaterale România–Ucraina–Republica Moldova (CCTRUM) – un instrument economic regional cu potențial strategic pentru perioada de reconstrucție a Ucrainei.

Inițiativa a fost prezentată și validată pentru prima dată în mod structurat în cadrul conferinței de nivel înalt găzduite la Parlamentul European, la 4 iunie 2025, eveniment organizat de Institutul de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor (IDEP Moldova) sub patronajul eurodeputatei Maria Grapini. Conferința a reunit reprezentanți instituționali și actori relevanți din România, Republica Moldova, Ucraina și din cadrul instituțiilor europene, având o agendă orientată spre rezultate: impulsionarea absorbției fondurilor europene, conectivitatea regională și lansarea propunerii de creare a CCTRUM.

Un rezultat concret al reuniunii din 4 iunie 2025 a fost aprobarea, în unanimitate, a unei scrisori colective de susținere a inițiativei CCTRUM, document asumat de circa 100 de organizații semnatare, reflectând consensul mediului instituțional și socio-economic asupra necesității acestui cadru de cooperare.

În același context, demersul a fost dublat de acțiuni la nivel parlamentar european: eurodeputații Vasile Dîncu și Gheorghe Falcă, alături de alți colegi, au formulat întrebări scrise adresate Comisiei Europene privind sprijinul pentru constituirea și funcționarea ulterioară a Camerei de Comerț Trilaterale – consolidând astfel dimensiunea instituțională și europeană a inițiativei.

Dinamica pozitivă a continuat prin constituirea Alianței Eurodeputaților din Europa de Est pentru Reconstrucția Ucrainei (AMEERU), o inițiativă transpartinică dedicată reconstrucției post-conflict, coordonată de Gheorghe Falcă și Vasile Dîncu, cu Secretariatul asigurat de IDEP Moldova.

Sub egida AMEERU, procesul de consultare și coagulare regională s-a extins printr-o serie de dezbateri și reuniuni majore:

București, 9 septembrie 2025 – dezbatere publică la Palatul Parlamentului, cu peste 170 de participanți (conform informațiilor comunicate în cadrul parcursului AMEERU);

Iași, 21 noiembrie 2025 – dezbatere regională la Palatul Culturii, cu peste 180 de participanți, care a continuat explicit parcursul lansat la Bruxelles și București;

Chișinău, 20 ianuarie 2026 – conferință de nivel înalt la Digital Park, cu peste 400 de participanți, etapă crucială pentru definitivarea „Cărții Albe AMEERU Chișinău 2026” și pentru prezentarea grupului de lucru dedicat înregistrării CCTRUM.

Evenimentul de la Chișinău a reconfirmat amploarea sprijinului: scrisoarea de susținere a demersului AMEERU/CCTRUM a cumulat, până la acel moment, semnăturile a circa 400 de instituții din România, Republica Moldova, Ucraina și de la nivel european, iar grupul de lucru pentru înregistrarea CCTRUM a fost prezentat public.

La aproximativ o săptămână după conferința de la Chișinău, eurodeputata Maria Grapini a avut o întrevedere de coordonare cu reprezentanții inițiativei – Iurie Calestru (IDEP Moldova) și Eduard Digore (membrii grupului de lucru pentru înregistrarea CCTRUM) – pentru armonizarea pașilor următori și susținerea continuității instituționale a demersului.

„Asistăm la un proiect de maturitate rar întâlnită: construit de jos în sus, validat prin consultări succesive, susținut de actori din toate cele trei state și conectat la mecanismele europene. CCTRUM poate deveni un instrument istoric care să pregătească mediul antreprenorial regional pentru ‘momentul zero’ al reconstrucției – astfel încât, odată instaurată pacea, să existe deja parteneriate, capacitate și coordonare pentru o reconstrucție rapidă, eficientă și transparentă, în beneficiul poporului ucrainean.”

Eurodeputata Maria Grapini subliniază că a avut încă de la început convingerea că profesionalismul și istoricul de cooperare instituțională al IDEP Moldova vor duce subiectul în prim-planul agendelor naționale și europene și vor reveni cu o susținere regională masivă – ceea ce s-a confirmat prin amploarea consultărilor și a semnăturilor acumulate.

Apel la acțiune (România & Republica Moldova):

Doamna eurodeputat Maria Grapini îndeamnă autoritățile publice, mediul de afaceri, universitățile, organizațiile profesionale și societatea civilă din România și Republica Moldova să susțină și să se alăture acestui demers. „Lucrurile se vor întâmpla – condiția este să ne coagulăm eforturile, să păstrăm ritmul și să transformăm susținerea publică în pași instituționali clari, astfel încât CCTRUM să devină operațională și utilă exact atunci când Ucraina va avea cea mai mare nevoie.”