Ponta pune tunurile pe Bolojan

Economia României este în recesiune tehnică, după ce datele statistice finale arată două trimestre consecutive de scădere în 2025. Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul III 2025, fiind al doilea trimestru consecutiv de scădere. Victor Ponta îi critică pe toți cei care spun că este foarte bine să fim în recesiune, acuzându-l și pe prim-ministrul Ilie Bolojan că s-a lăsat capturat de secta USR.

Țara noastră a intrat în recesiune tehnică la finalul anului trecut. Produsul Intern Brut (PIB) în trimestrul 4 din 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9% comparativ cu trimestrul 3 din 2025. Este al doilea trimestru consecutiv de scădere, după ce și în trimestrul 3, Produsul Intern Brut a scăzut față de trimestrul 2 cu 0,2%. În exclusivitate pentru România TV, Victor Ponta avertizează că recesiunea nu e semn bun și îl critică pe Bolojan.

„E foarte rău să fim în recesiune. Oricine vă spune că e bine, vă minte. E un propagandist care susține guvernul Bolojan. Recesiunea arată că ai analizele foarte rele. Nu e niciun semn bun că suntem în recesiune tehnică. Ceea ce face acum domnul Bolojan e foarte rău. Prețuri foarte mari, creșteri de taxe.

Îmi pare rău, e om matur, a văzut cum a fost în 2009-2010, a văzut că se poate să fie bine României, dar a ales rău, s-a lăsat capturat de secta USR. Mereu e nevoie de bani, problema e de unde îi iei. Dacă vrei să te laude Comisia Europeană, FMI, Cristian Tudor Popescu, crești taxele românilor. Dar are nevoie de laudele romanilor, deci trebuie să scada taxele. Toți o duc mai rău și, probabil, o vor duce și mai rău în 2027”, a explicat Victor Ponta.

Din punct de vedere statistic, recesiunea tehnică apare atunci când Produsul Intern Brut (PIB) scade două trimestre consecutive, comparativ cu trimestrele anterioare. Practic, economia nu doar că încetinește, ci începe oficial să se contracte.

În cazul României, după o scădere de 0,2% în trimestrul al treilea din 2025, o nouă valoare negativă confirmată de Institutul Național de Statistică înseamnă că am intrat în recesiune tehnică.

Cu toate că eticheta de „recesiune tehnică” pare abstractă, efectele ei se propagă rapid în economia reală prin schimbarea comportamentului tuturor actorilor. De pildă, pentru cetățeni se traduce printr-o prudență forțată. În momentul în care prețurile cresc mai repede decât salariile (indicele câștigului salarial real fiind de doar 94,9% în noiembrie), oamenii încep să amâne achizițiile de folosință îndelungată și să reducă cheltuielile neesențiale.

Pentru firme, recesiunea tehnică „îngheață” planurile de viitor. Scăderea comenzilor noi (cu 12,6% în noiembrie) și scumpirea creditelor fac ca investițiile să fie amânate, iar angajările să fie sistate, fapt vizibil în creșterea numărului de șomeri față de 2025