Premierul Orban, în fața celei mai dificile campanii electorale!

Premierul Ungariei Viktor Orban intră în cea mai dificilă campanie a carierei sale, după 16 ani de conducere neîntreruptă. Alegerile parlamentare din 12 aprilie ar putea devenit prima competiție reală pentru liderul Fidesz.

În timp ce economia Ungariei stagnează, iar serviciile publice sunt tot mai criticate, ascensiunea rapidă a noului partid Tisza, condus de Peter Magyar, pune sub semnul întrebării dominația politică a premierului. Sondajele indică o dorință tot mai puternică de schimbare, însă mulți alegători rămân reticenți față de ideea unei alternanțe la putere, într-o societate divizată între frustrare și teamă de necunoscut.

Orban mizează pe imaginea sa de lider cu conexiuni globale, amplificată de sprijinul simbolic al Washingtonului. Vizita sa recentă la Casa Albă și întâlnirile cu oficiali americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, au fost transformate în argumente electorale pentru campania Fidesz, axată pe mesajul „alegerii sigure”.

În lipsa unor rezultate economice convingătoare, partidul de guvernământ recurge la o strategie bazată pe teamă: avertizează asupra riscurilor schimbării într-o lume instabilă, dominată de război, migrație și conflicte culturale. Orban promovează opoziția față de „calea Bruxelles-ului” – asociată cu drepturile LGBTQ+ și sprijinul pentru Ucraina – în favoarea unei „căi ungare”, centrate pe stabilitate și valori tradiționale, potrivit The Guardian.

Rivalul său Péter Magyar, aflat în ascensiune, construiește o campanie concentrată pe problemele interne: scăderea puterii de cumpărare, infrastructura deteriorată și lipsa de investiții în educație și sănătate. Mesajul Tisza contrastează direct cu discursul geopolitic al premierului, promițând o Ungarie „pentru cetățeni, nu pentru elite”.

Deși Tisza conduce în unele sondaje independente, sistemul electoral reconfigurat de Fidesz în 2010 oferă un avantaj structural partidului de guvernământ. Circumscripțiile favorabile Fidesz au mai puțini alegători, ceea ce ar putea permite premierului să-și păstreze majoritatea parlamentară chiar și cu un scor inferior în votul popular.

Pentru a contrabalansa aceste dezechilibre, Tisza ar avea nevoie de un avans de cel puțin cinci puncte procentuale la nivel național.

Rezultatul scrutinului rămâne deschis. Orban avertizează că schimbarea ar fi riscantă într-o lume instabilă. Magyar replică: stagnarea e cel mai mare pericol.