Românii nu scapă de coșmarul scumpirilor nici în luna ianuarie 2026!

Institutul Național de Stastistică (INS) a făcut publice cifrele inflației pentru ianuarie, care confirmă faptul că românii nu scapă de coșmarul scumpirilor.

Astfel, rata anuală a inflaţiei în ianuarie 2026, în comparație cu ianuarie 2025, a fost 9,6%, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INS). În decembrie 2025, comparativ cu decembrie 2024, rata anuală a inflaţiei a fost 9,7 la sută.

”Indicele preţurilor de consum în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna decembrie 2025 a fost 100,86 la sută. Rata anuală a inflaţiei în luna ianuarie 2026 comparativ cu luna ianuarie 2025 a fost 9,6 la sută”, au mai precizat cei de la INS.

Rata medie a modificării preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) faţă de precedentele 12 luni (februarie 2024 – ianuarie 2025) a fost 7,7 la sută.

Potrivit INS, mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,86 la sută, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi cu 0,91 la sută, faţă de decembrie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit cacao şi cafeaua, cu 25,27 la sută, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi cu 1,08 la sută, faţă de decembrie 2025. Cartofii s-au iefinit cu 10,77 la sută, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, dar s-au scumpit cu 2,57 la sută, faţă de decembrie 2025.

Măfurile nealimentare s-au scumpit cu 9,99 la sută, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi cu 0,51 la sută, faţă de decembrie 2025. Cel mai mult au urcat prețurile energiei electrice, cu 59,33 la sută, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi s-a ieftinit cu 0,44 la sută faţă de decembrie 2025.

Serviciile s-au scumpit cu 11,59 la sută, în ianuarie 2026 faţă de ianuarie 2025, şi cu 1,56 la sută, faţă de decembrie 2025. Cel mai mult s-a scumpit transportul CFR, cu 24,4 la sută în ianuarie anul acesta faţă de aceeași lună din 2025.