Simulările pentru Evaluarea Națională și examenul de Bacalaureat 2026 vor avea loc în luna martie, potrivit calendarului oficial publicat de Ministerul Educației și Cercetării. Testările se adresează elevilor de clasa a VIII-a și celor de liceu și au rolul de a verifica nivelul de pregătire înaintea examenelor finale din vară.

Conform datelor anunțate, elevii de gimnaziu vor susține probele scrise în perioada 16–18 martie 2026, iar liceenii vor participa la simularea Bacalaureatului între 23 și 26 martie 2026. Ministerul precizează că organizarea se va face la nivel național, în baza ordinelor în vigoare privind desfășurarea examenelor.

Pentru elevii de clasa a VIII-a, simularea Evaluării Naționale va include probe la Limba și literatura română, Matematică și Limba și literatura maternă, în cazul elevilor aparținând minorităților naționale. Testările au ca obiectiv familiarizarea elevilor cu structura subiectelor și condițiile de examen, precum și identificarea eventualelor lacune în pregătire.

În cazul liceenilor, simularea Bacalaureatului va cuprinde o paletă mai largă de discipline, în funcție de filieră și specializare. Pe lângă probele la Limba și literatura română și Limba și literatura maternă, elevii vor susține examene la Matematică sau Istorie, precum și la discipline precum Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, Geografie, Logică, argumentare și comunicare, Psihologie, Economie, Sociologie sau Filosofie.

„Ministerul Educației și Cercetării asigură cadrul de implementare pentru organizarea simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a (ENVIII) și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat în anul școlar 2025 – 2026.

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) și alin. (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.058/29.08.2025 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2025-2026, respectiv, cu prevederile art. 17 alin. (1) și alin. (2) din Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 6.059/29.08.2025 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat 2026, simulările organizate la nivel național se vor desfășura conform calendarelor specifice, astfel:

– 16 – 18 martie 2026 – probele scrise pentru simulare EN VIII,

– 23 – 26 martie 2026 – probele scrise pentru simularea examenului de bacalaureat”, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării, potrivit Capital.

Reprezentanții instituției subliniază că simulările oferă elevilor posibilitatea de a exersa strategiile de rezolvare a subiectelor și de a-și gestiona mai eficient timpul în condiții similare celor din examenul oficial.