Liderul PNL București, deputatul Sebastian Burduja, mesaj tranșant: În Unire stau puterea și pacea!

Deputatul Sebastian Burduja a precizat că România tocmai a cumpărat cel mai important port al Republicii Moldova cu 62 de milioane de dolari și 100% din acțiuni. Este vorba de Portul Giurgiulești, la gurile Dunării, între România și Ucraina.

„Ce înseamnă asta concret?

– Terminal petrolier

– Două terminale de cereale

– Parc de afaceri

– Peste 70% din importurile și exporturile pe apă ale Moldovei trec prin acest port

– Plus 28 de milioane de dolari investiți în modernizare”, a menționat Burduja.

Potrivit acestuia, într-un moment în care toată lumea vorbește despre cum România pierde, noi tocmai am câștigat o poziție strategică la Dunăre, Marea Neagră și în regiune.

„Asta înseamnă să acționezi ca o țară mare: nu discursuri, ci fapte. Nu povești, ci infrastructură. Frații în veci vor fi frați! Împreună suntem mai puternici, împreună suntem mai siguri. Hai, România!”, a conchis Burduja.