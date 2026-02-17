Rata dobânzii de politică monetară, menținută de BNR la nivelul de 6,50% pe an

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României (BNR) a decis, în ședința din 17 februarie 2026, să mențină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an. BNR anunță o scădere a inflației în primul și al treilea trimestru din 2026.

De asemenea, instituția a păstrat neschimbate ratele dobânzilor pentru facilitățile permanente: 7,50% pentru facilitatea de creditare (Lombard) și 5,50% pentru facilitatea de depozit. Nivelurile rezervelor minime obligatorii aplicate pasivelor în lei și valută ale băncilor rămân, de asemenea, nemodificate.

Potrivit Raportului asupra inflației, BNR estimează că rata anuală a inflației va continua să scadă lent în primul trimestru din 2026, urmând o creștere temporară în trimestrul al doilea.

Aceasta va fi determinată de efecte de bază, de evoluția prețurilor la anumite mărfuri și de eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimentele de bază. Alte presiuni în sensul creșterii prețurilor provin din efectele expirării plafonării tarifelor la energie și din majorarea cotelor de TVA și a accizelor operate în 2025.

BNR anticipează însă o corecție descendentă abruptă a inflației în trimestrul al treilea din 2026, odată cu dispariția efectelor directe generate de aceste șocuri. Din a doua jumătate a anului 2027, inflația ar urma să revină în intervalul țintei, pe fondul consolidării presiunilor dezinflaționiste și al creșterii deficitului de cerere agregată, în contextul corecției bugetare în curs.

Banca centrală avertizează totodată că persistă incertitudini legate de viitoarele măsuri de consolidare fiscală, ce vor fi adoptate în conformitate cu planul convenit cu Comisia Europeană și cu procedura de deficit excesiv.

„Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința de astăzi, 17 februarie 2026, a hotărât următoarele:

• Menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an;

• Menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an;

• Menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Potrivit prognozei din Raport, rata anuală a inflației își va prelungi scăderea lentă în trimestrul I 2026, iar în trimestrul următor va consemna o creștere, pe fondul influențelor decurgând din efecte de bază, precum și din evoluția cotațiilor unor mărfuri și din eliminarea plafonului pentru adaosul comercial la alimente de bază, ce se suprapun efectelor directe generate în trimestrul III 2025 de expirarea schemei de plafonare a prețului la energia electrică și de majorarea cotelor de TVA și a accizelor.

Rata anuală a inflației va cunoaște însă o corecție descendentă abruptă în trimestrul III 2026, odată cu epuizarea efectelor directe ale celor două șocuri semnificative pe partea ofertei, pentru ca apoi să descrească gradual, coborând de la mijlocul semestrului I 2027 în interiorul intervalului țintei, în condițiile intensificării presiunilor dezinflaționiste ale factorilor fundamentali, îndeosebi a celor din partea deficitului de cerere agregată; acesta este anticipat să crească până la finele anului curent, pe fondul progresului corecției bugetare, atingând valori considerabile, dar inferioare celor previzionate anterior.

Incertitudini rămân totuși asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare dincolo de anul curent corespunzător Planului bugetar-structural pe termen mediu convenit cu CE și procedurii de deficit excesiv.”, se arată în comunicatul BNR.