Bugetul de stat va fi definitivat până la finele săptămânii viitoare!

Premierul Ilie Bolojan a transmis, marți seară, în cadrul unui interviu la TVR 1, că bugetul pentru anul 2026 va fi pregătit până la finalul săptămânii viitoare și a dezvăluit ce au discutat liderii coaliției cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni.

„Până la sfârşitul săptămânii viitoare, să putem pregăti acest buget, să definitivăm toate discuţiile legate de principale alocări, de proiectele de investiţii, de alte aspecte care ţin de buget, iar în pregătirea bugetului, în prealabil, ar fi bine să adoptăm – şi vom adopta – cred eu, din motive de calendar, pachetul pentru administraţie şi cel de relansare economică la începutul săptămânii viitoare.

Nu pot fi adoptate în această săptămână pentru că, în afară de avizarea de la ministere, e nevoie şi de un vot în CES, în acest Consiliu, în aşa fel încât să fie parcursă integral procedura şi asta necesită două-trei zile în plus”, a declarat premierul Ilie Bolojan.

În ceea ce privește discuțiile cu Nicușor Dan, acestea au fost legate de buget, pachetul pentru reformă în administrație și politică externă.

„Am discutat probleme care ţin de pregătirea bugetului, de aspectele care sunt cuprinse în pachetul pentru reformă în administraţie, de cele care ţin de politica externă, în aşa fel încât să existe o aliniere cu domnia sa pe componenta de politică externă”, a afirmat Bolojan.

El a fost întrebat dacă s-a ajuns la ”un acord de pace” între liderii coaliţiei: „Nu e vorba de acord de pace. Suntem în faţa unor decizii pe care trebuie să le punem în practică. Cea mai importantă este cea legată de a avea un buget realist, cât mai repede posibil”.

Nicușor Dan a discutat aproape trei ore cu liderii coaliției la Palatul Cotroceni, cu o zi înainte să plece la Washington, unde va participa la ședința Consiliului Păcii al lui Donald Trump din data de 19 februarie.