Maria Grapini, o nouă intervenție tranșantă în PE. Combaterea concurenței neloiale, prioritară pentru eurodeputatul S&D!

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din PE, a reiterat necesitatea unei concurențe bazate pe respectarea acelorași reguli. Ca industriaș și președinte de patronat, dar și ca europarlamentar, în ultimii 12 ani, Maria Grapini a luptat pentru combaterea concurenței neloiale.

“Sigur că toți vrem să nu mai avem practici neloiale. Avem o Directivă, poate Comisia ar putea să ne spună cât de diferit s-a aplicat Directiva în statele membre! Dacă, însă, mergem tot cu o Directivă, vă spun că, oricât de multe amendamente bune am face noi, tot vor fi disparități între statele membre!”, a precizat eurodeputatul Grapini.

Totodată, Maria Grapini a menționat că definiția practicilor concurențiale neloiale este diferită de la un stat membru, la altul.

„Și, atunci, cine suferă pe lanțul de aprovizionare? Evident, cel mai mic din acest lanț de aprovizionare! Și suferă în urma concurenței neloiale, în statul membru, din cauza celor mari, atât în Piața UE, între cele 27 de state membre, dar și din cauza a ceea ce intră pe lanțul de aprovizionare din statele terțe!”, a mai spus europarlamentarul umanist.

În concluzie, Maria Grapini a solicitat un Regulament clar, care să ofere o definiție unitară în legislația celor 27 de state membre, privind practicile neloiale, dar care să și verifice și să sancționeze orice fel de încălcari ale legislației.

Nu în ultimul rând, Maria Grapini și-a exprimat scepticismul în privința îmbunătățirii luptei împotriva concurenței neloiale, dacă se va rămâne la Directiva actuală, indiferent de numărul de amendamente care vor fi depuse pentru eficientizarea acesteia.