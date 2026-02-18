International

Rusia, dată în judecată de Polonia. Varșovia cere despăgubiri pentru daunele din cel de-al Doilea Război Mondial!

Are loc un proces istoric între Varșovia și Moscova. Polonia dă Rusia în judecată și cere despăgubiri pentru daunele uriașe aduse țării, în urma celui de-Al Doilea Război Mondial și a consecințelor devastatoare ale conflictului. 

Premierul Donald Tusk desfășoară o anchetă asupra crimelor istorice făcute de Moscova asupra țării sale.

Potrivit acestuia, cercetarea va fi mult mai amplă decât studiul brutalității naziste, din moment ce Polonia a rămas sub influența sovietică timp de peste patru decenii, după sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Federația Rusă nu este singura țară căreia i-au fost cerute despăgubiri.

În anul 2022, Polonia a cerut Germaniei peste un trilion de dolari pentru daunele produse în urma celui mai sângeros război din istoria Europei.

Totuși, banii nu au fost primiți, din moment ce Berlinul susține că această problemă a fost deja închisă din punct de vedere legal prin acorduri semnate anterior.

