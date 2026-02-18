Se modifică legislația privind hărțuirea și violența la locul de muncă!

Senatul a adoptat două proiecte de lege care modifică legislația privind hărțuirea și violența la locul de muncă, extinzând protecția angajaților în spații publice, privare, online și în timpul deplasărilor sau evenimentelor legate de muncă.

Senatul a adoptat, recent, două proiecte care schimbă legislația privind hărțuirea și violența la locul de muncă, extinzând protecția angajaților în spații publice, private, online și în timpul deplasărilor sau evenimentelor legate de muncă. Un amendament prevede protecția identității persoanelor care sesizează abuzuri. Proiectele vor fi dezbătute de Camera Deputaților, care va decide forma finală a noilor reglementări.

Primul proiect se concentrează pe modificarea Codului Muncii, definind în mod clar conceptele de violență și hărțuire în raporturile de muncă. Potrivit actului normativ, măsurile de protecție a angajaților se extind asupra unor spații asociate locului de muncă, inclusiv spații publice și private care constituie un loc de muncă, zonele în care salariatul este plătit, se odihnește sau își desfășoară activitățile zilnice, precum grupurile sanitare, vestiarele și instalațiile puse la dispoziție de angajator.

Totodată, măsurile se aplică pe durata deplasărilor în interes de serviciu, a instruirii, formării, evenimentelor și activităților sociale legate de muncă, precum și în comunicările online ce au legătură cu atribuțiile profesionale.

Cel de-al doilea proiect adoptat de Senat completează Legea 108/1999 privind înființarea și organizarea Inspecției Muncii. Senatul a introdus un amendament prin care inspectorii de muncă pot comunica angajatorului că efectuează un control în situațiile în care sunt sesizate fapte de hărțuire, dar cu obligația de a proteja identitatea persoanei care a formulat sesizarea.