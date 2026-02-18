Tot mai mult ulei alimentar uzat ajunge la reciclare: Auchan depășește pragul de 1,7 milioane de litri colectați, la 7 ani de la lansarea programului de colectare!

Ce beneficii primesc clienții care reciclează uleiul în magazinele Auchan și ATAC

Auchan Cluj Nord, Militari și Berceni, în topul magazinelor cu cele mai mari cantități colectate

Auchan România continuă dezvoltarea unuia dintre cele mai ample programe de economie circulară din retailul românesc, lansat în premieră la nivel local în 2019. Prin programul de colectare a uleiului alimentar uzat de la consumatorii casnici, compania a ajuns la un total de peste 1,7 milioane de litri colectați și predați pentru reciclare, aproape un sfert din această cantitate fiind adusă de clienți doar pe parcursul anului trecut.

Pentru a încuraja reciclarea uleiului de gătit și un comportament de consum mai responsabil, Auchan România, alături de partenerii săi, recompensează gestul clienților care predau uleiul alimentar uzat în hipermarketurile și supermarketurile Auchan și ATAC, în funcție de cantitatea colectată. Inițiativa este susținută prin parteneriate cu Henkel și Valvis, astfel că, de la minimum 3 litri de ulei predat, clienții pot primi la schimb un detergent de vase Pur 450 ml sau o sticlă de apă plată Aqua Carpatica de 2 litri. Uleiul alimentar uzat colectat este predat spre reciclare și transformat ulterior în biocombustibil.

Cum se colectează corect uleiul alimentar uzat

Uleiul alimentar uzat se transferă, după răcire, într-un recipient transparent din plastic, cu volum de 1, 2 sau 3 litri, ori multiplu de un litru. Pentru ca reciclarea să se realizeze în condiții optime, uleiul trebuie strecurat și nu trebuie amestecat cu alte tipuri de deșeuri. Recipientele pot fi predate la punctele Serviciu Clienți din hipermarketurile și supermarketurile Auchan și ATAC. În funcție de cantitatea predată, începând de la minimum 3 litri, clienții beneficiază de un produs gratuit, în limita stocurilor disponibile.

Doar în 2025, Auchan România a colectat peste 400.000 de litri de ulei alimentar uzat, contribuind astfel la salvarea de la contaminare a peste 400 de miliarde de litri de apă.

„Deși impactul uleiului alimentar uzat asupra mediului este major, colectarea lui rămâne încă limitată la nivel național. Experiența noastră arată că schimbarea este posibilă atunci când există infrastructură accesibilă, parteneriate și un mecanism care încurajează implicarea clienților. Le mulțumim partenerilor noștri care s-au alăturat acestui efort colectiv și ne dorim ca astfel de inițiative să se multiplice și să fie susținute prin colaborare între Auchan, partenerii săi și consumatori, pentru ca reciclarea uleiului să devină o practică obișnuită, la scară cât mai mare”, a declarat Corina Dospinoiu-Imre, Director Sustenabilitate Auchan România.

„Fiecare litru de ulei colectat înseamnă mai puțină poluare și mai multă grijă față de natură. Ne bucurăm să fim alături de Auchan într-un proiect care dovedește că binele comun începe cu gesturi mici, făcute conștient. Pentru AQUA Carpatica, protejarea purității apei și a mediului este parte din ceea ce ne definește. Înseamnă mai mult decât o promisiune – este o responsabilitate asumată zi de zi”, a declarat Valentina Vesler, Director de Comunicare și PR, AQUA Carpatica.

„Am observat un interes tot mai crescut al consumatorilor pentru soluții responsabile și pentru inițiative care contribuie concret la protejarea mediului. Prin implicarea brandului Pur în acest proiect, ne dorim să susținem comportamentele sustenabile și să încurajăm gesturile simple, dar cu impact major, precum reciclarea uleiului alimentar uzat. Preocuparea pentru impactul asupra mediului se reflectă tot mai puternic în activitatea noastră și în modul în care dezvoltăm produse și parteneriate, iar colaborarea cu Auchan reprezintă un exemplu concret, care aduce beneficii reale comunităților”, a declarat Sînziana Plămădeală, Brand Manager Pur, Henkel România.

De la lansarea proiectului în urmă cu 7 ani, Auchan, alături de partenerii săi, a oferit peste 1,4 milioane de produse drept beneficii clienților, iar numărul persoanelor care reciclează ulei a depășit 1,3 milioane. Topul magazinelor cu cele mai mari cantități colectate anul trecut include Cluj Nord, Militari, Berceni, Galați și Satu Mare.

Uleiul colectat în cadrul programului este preluat de un partener specializat de colectare, care asigură transportul și prelucrarea inițială în procesul pentru transformarea uleiului uzat în biocombustibil, proces prin care se evită contaminarea apei și se reduc emisiile de carbon.

Despre Auchan România

La 20 de ani de la deschiderea primului hipermarket pe plan local, Auchan România are în portofoliu peste 500 de magazine, cuprinzând 26 de hipermarketuri clasice, 9 hipermarketuri ATAC Hiper Discount, 9 supermarketuri, magazinul inteligent Auchan Go, aproape 400 de magazine de ultra-proximitate MyAuchan, din care majoritatea în stațiile Petrom, peste 70 de magazine în franciză Simply by Auchan, precum și magazinul online auchan.ro. Cu o cifră de afaceri cu taxe în 2024 de peste 1,7 miliarde de Euro, Auchan propune locuitorilor din orașele în care sunt prezente magazinele sale un comerţ omnicanal, modern, de calitate, cu cele mai largi game de produse şi un concept de discount responsabil, cu toate preţurile mici, în fiecare zi.