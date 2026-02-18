Zelenski susține că este supus unor „presiuni nejustificate” din partea lui Trump!

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că este supus unor presiuni nejustificate din partea președintelui american Donald Trump pentru a face concesii în vederea încheierii războiului cu Rusia. Între timp, tensiunile între Vladimir Putin și liderul de la Kiev continuă.

Zelenski a afirmat că nu i se pare corect ca solicitările de concesii să fie adresate mai ales Kievului. El a spus că speră ca poziția lui Trump să fie doar o tactică de negociere și nu o schimbare reală de direcție în sprijinul acordat Ucrainei.

„Nu este corect”, a declarat președintele ucrainean, precizând că speră că este vorba doar despre o tactică a oficialului american, nu despre o decizie.

La rândul său, liderul american a declarat în ultimele zile că Ucraina ar trebui să se așeze rapid la masa negocierilor, sugerând că timpul nu este de partea Kievului. Un punct sensibil rămâne regiunea Donbas. Zelenski a transmis clar că o cedare totală a acestei zone, controlată în mare parte de Rusia, nu ar fi acceptată de populație.