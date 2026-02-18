InternationalDeschidere

Zelenski susține că este supus unor „presiuni nejustificate” din partea lui Trump!

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că este supus unor presiuni nejustificate din partea președintelui american Donald Trump pentru a face concesii în vederea încheierii războiului cu Rusia. Între timp, tensiunile între Vladimir Putin și liderul de la Kiev continuă.

Zelenski a afirmat că nu i se pare corect ca solicitările de concesii să fie adresate mai ales Kievului. El a spus că speră ca poziția lui Trump să fie doar o tactică de negociere și nu o schimbare reală de direcție în sprijinul acordat Ucrainei.

„Nu este corect”, a declarat președintele ucrainean, precizând că speră că este vorba doar despre o tactică a oficialului american, nu despre o decizie.

La rândul său, liderul american a declarat în ultimele zile că Ucraina ar trebui să se așeze rapid la masa negocierilor, sugerând că timpul nu este de partea Kievului. Un punct sensibil rămâne regiunea Donbas. Zelenski a transmis clar că o cedare totală a acestei zone, controlată în mare parte de Rusia, nu ar fi acceptată de populație.

