Zona de sud și sud-est a României, îngropată de zăpadă!

România traversează cel mai sever episod de iarnă, cu avertizări meteo succesive și intensificări ale fenomenelor în mai multe regiuni. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod portocaliu de ninsoare abundentă și viscol puternic, valabil până miercuri, 18 februarie, la ora 16:00.

Cele mai afectate regiuni sunt Muntenia și sudul Moldovei, unde stratul de zăpadă este estimat la 20–50 de centimetri. Vântul va sufla cu rafale de 60–85 km/h, iar în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași, intensitatea va fi și mai mare.

Viscolul va troieni zăpada, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, ceea ce face deplasările extrem de periculoase, în special pe drumurile naționale și județene.

Pe lângă codul portocaliu, până miercuri la ora 12:00 este în vigoare și un cod galben în sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova. Sunt prognozate precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă de 10–30 cm, polei și rafale de 50–70 km/h.