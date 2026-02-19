Deputatul Robert Alecu trage un nou semnal de alarmă: “Unul din cinci români a plecat din țară! Problema ține de stabilitatea pe care ți-o oferă statul în care trăiești!”

Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, a tras un semnal de alarmă în privința exodului alarmant al românilor și a lipsei soluțiilor de a-i readuce acasă.

“Unul din cinci români a plecat. Aceasta este cea mai dură evaluare a statului român de după 89. Ani la rând s-a spus că românii pleacă pentru salarii mai mari. Explicația aceasta este una comodă însă eu cred că problema este alta și ține de stabilitatea pe care ți-o oferă statul în care trăiești. Oamenii caută reguli clare, instituții care să funcționeze și un cadru previzibil pentru viața lor. Când o familie din diaspora ia în calcul revenirea în România primul test nu este fiscal, este școala copilului. Un copil integrat într-un sistem occidental are un parcurs coerent, manuale clare, evaluări previzibile, continuitate!”, a precizat Alecu, care a adăugat că, pe de altă parte, revenirea în România înseamnă echivalări lente, proceduri diferite de la un județ la altul și integrare lăsată la voia întâmplării.

Potrivit deputatului conservator, Ministrul Educație cunoaște această realitate însă nu s-a grăbit să pună în aplicare un program national de tranziție pentru copiii reveniți în țară. Mai mult, Robert Alecu a opinat că Guvernul are toate datele demografice însă nu are o strategie de repatriere cu obiective și termene precise.

De asemenea, deputatul Alecu a menționat că MAE are un contact permanent cu Diaspora însă nu oferă consiliere structurată pentru revenirea românilor acasă.

Nu în ultimul rând, a completat Alecu, autoritățile locale au ca prioritate să primească familiile întoarse în România însă nu au mecanisme dedicate pentru integrarea rapidă.

“Rezultatul este simplu: încă un an în străinătate, încă un ciclu școlar, încă o amânare. Așa se pierde încă o generație activă. Repatrierea nu se face prin declarații festive, ci se face printr-o administrație serioasă, prin proceduri rapide și prin compatibilitatea educațională adevărată. Când statul funcționează, oamenii revin, când statul improvizează, oamenii aleg sistemul care le oferă siguranță. Iar alegerea este una rațională!”, a conchis Robert Alecu.