Eurodeputatul Maria Grapini a participat, joi, la Timișoara, la dezbaterea publică cu tema „Rețelele sociale pentru copii: conexiuni, informație și riscuri”: „Degeaba reglementăm la nivel european, dacă deciziile nu se implementează și se aplică eficient în fiecare stat membru!”

Europarlamentarul Maria Grapini, vicepreședinte al comisiei pentru piață internă și protecția consumatorilor din PE, a participat, joi, la Consiliul Județean Timiș, la dezbaterea publică cu tema „Rețelele sociale pentru copii: conexiuni, informație și riscuri”.

Concret, eurodeputatul umanist a prezentat planul de acțiune al Comisiei Europene împotriva cyberbullyingului care vizează protejarea minorilor în mediul online, prin trei piloni principali: o abordare coordonată la nivelul UE (aplicarea legilor existente), prevenirea și conștientizarea (educație digitală) și sisteme de raportare/suport, inclusiv o aplicație pentru siguranța online a tinerilor.

“O să vin cu informații proaspete. În primul rând, trebuie să știți că există responsabilitate partajată. Noi am reglementat în Parlamentul European, DSM (Digital Service Market) și DSA (Actul legislativ privind serviciile digitale), cele două Directive care reglementează serviciile digitale pentru copii. Mai mult, am cerut în PE să existe un Regulament privind serviciile digitale în statele membre. În momentul în care este acest Regulament, responsabilitatea este a statului membru!”, a punctat, în intervenția sa, eurodeputatul Grapini.

Potrivit Mariei Grapini, toți factorii implicați în combaterea acestui fenomen extrem de nociv privind copiii trebuie să exercite o presiune constantă la adresa decidenților, pentru ca o eventuală plângere privind încălcarea Regulamentului privind serviciile digitale să poată fi rezolvată de statul membru în cauză.

Degeaba reglementăm la nivel european, a mai spus eurodeputatul S&D, dacă deciziile nu se implementează și se aplică eficient în fiecare stat membru. Mai mult, susține Maria Grapini, în România, nu există un punct de contact în care o persoană poate transmite o plângere în acest sens.

“Comisia Europeană și-a propus, anul trecut, să țintească măsuri speciale pentru a împiedica acțiunile nefaste asupra copiilor și pentru a proteja tinerii în online. Și atunci am dezbătut, în 10 februarie, în plenara de la Strasbourg, planul de acțiune al Comisiei Europene împotriva cyberbullyingului, care are ca scop protejarea sănătății mintale a copiilor și adolescenților, în mediul online. Planul de acțiuni se bazează pe lansarea unei aplicații, la nivelul care trebuie să fie preluată de toate cele 27 de state. Astfel, statele membre pot adopta, traduce și conecta această aplicație la serviciile naționale relevante!”, a mai spus Maria Grapini.

Nu în ultimul rând, eurodeputatul umanist a reiterat necesitatea ca fiecare copil și adolescent din UE să beneficieze de un nivel egal de protecție, iar România, alături de statele membre, trebuie să dezvolte planurile naționale și să utilizeze o definiție comună a cyberbullyingului.

La discuții au mai participat reprezentanți ai Consiliului Județean al Elevilor, asociațiilor de părinți, universităților din Timișoara, medici, directori de școli și profesori. De asemenea, au fost prezenți parlamentari de Timiș, iar concluziile, potrivit vicepreședintelui Consiliului Județean Timiș, Alexandru Iovescu, vor fi înaintate legiuitorilor.