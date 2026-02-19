„FUEGO – 50”, în 4 noiembrie pe scena Sălii Palatului, un concert aniversar de anvergură cu invitați speciali

Andra, Paula Seling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern, printre numele ce vor urca pe scenă

Pe 4 noiembrie 2026, de la ora 19:00, pe scena Sălii Palatului din București, va avea loc concertul aniversar „FUEGO – 50”, un eveniment care marchează împlinirea a 50 de ani de viață și 35 de ani de carieră ai artistului Paul Surugiu-Fuego. Deși aniversarea sa are loc în luna august, artistul a ales să sărbătorească acest moment alături de public în cadrul unui spectacol amplu, conceput special pentru această etapă importantă din parcursul său profesional.

Concertul va propune o producție de mari dimensiuni, cu un concept scenografic modern, ce îmbină tehnologia vizuală cu orchestrația live și un repertoriu reprezentativ pentru întreaga sa activitate. Publicul va avea ocazia să asculte atât piese mai puțin interpretate în ultimii ani, cât și șlagăre consacrate, într-o structură muzicală care reflectă evoluția artistică a lui Fuego. Pe scenă, artistul va fi acompaniat de Angry Band Orchestra din Republica Moldova, un ansamblu format din peste 15 instrumentiști, care vor aduce un plus de consistență și expresivitate momentelor muzicale.

Evenimentul va include și participarea unor invitate speciale precum Andra, Paula Seling, Mioara Velicu și Maia Morgenstern. Acestea vor urca pe scenă în duete construite special pentru concertul aniversar, aducând perspective artistice diferite și completând dimensiunea simbolică a evenimentului. De asemenea, momentele coregrafice vor fi susținute de dansatori ai unor ansambluri folclorice de prestigiu, respectiv Ansamblul Cindrelul Junii Sibiului și Ansamblul Transilvania, care vor prezenta atât elemente tradiționale, cât și intervenții adaptate conceptului aniversar.

„FUEGO – 50” este gândit ca o sinteză a celor 35 de ani de activitate, un concert live de peste două ore, care își propune să aducă în prim-plan principalele etape artistice, colaborările relevante și repertoriul care a definit relația sa cu publicul din România și Republica Moldova. Evenimentul marchează totodată al 20-lea concert major organizat de artist în ultimii șase ani, confirmând consecvența și anvergura proiectelor sale independente.

Biletele sunt disponibile online pe platformele proticket.ro, fanteatru.ro și iabilet.ro, precum și la casa de bilete a Sălii Palatului.

Până la concertul aniversar din noiembrie, publicul este invitat la spectacolele „Iubirea înflorește primăvara!”, programate pe 16 martie la Brașov (Sala Lux Divina) și pe 17 martie la Ploiești (Casa de Cultură a Sindicatelor). Aceste concerte vor propune un repertoriu dedicat primăverii, iubirii și feminității, reunind șlagăre din cariera artistului și reinterpretări ale unor piese cunoscute din muzica ușoară românească.

Cu o carieră de peste trei decenii, Paul Surugiu-Fuego rămâne unul dintre artiștii independenți constanți ai scenei românești, activ atât în zona muzicală, cât și în televiziune, unde realizează emisiunea „Drag de România mea!”, difuzată de TVR 2 și TVR Moldova. Concertul „FUEGO – 50” reprezintă un moment de referință în parcursul său, reunind experiența acumulată, colaborările importante și repertoriul care i-a consolidat poziția în spațiul cultural românesc.