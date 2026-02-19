Indemnizaţia acordată pentru titlul ştiinţific de doctor, redusă la jumătate în anul 2026!

Guvernul a lansat un proiect de ordonanță de urgență privind măsuri în administrație, în forma convenită în coaliție și publicată spre consultare de Ministerul Dezvoltării, prin care va reduce substanțial indemnizației pentru doctorat începând cu anul 2026.

În proiectul de OUG propus de Guvern, conform articolului LIV, prin derogare de la art. 14 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, în 2026 persoanele care dețin titlul științific de doctor vor primi o indemnizație fixă de 500 de lei brut lunar. Plata va fi condiționată de desfășurarea activității în domeniul în care a fost obținut titlul și de existența, în fișa postului, a unor atribuții clare și cuantificabile, care să permită verificarea lunară a valorificării suplimentare a activității.

Această cerință a fost introdusă la finalul anului 2024 prin OUG 156/2024. De asemenea, indemnizația nu va fi inclusă în calculul plafonului pentru sporuri, compensații, prime sau alte beneficii salariale, transmite edupedu.ro.

În prezent, legea stabilește indemnizația la 50% din salariul minim brut pe economie. Însă, în realitate, de șase ani, aceasta este plafonată la nivelul salariului minim din 2018, adică 1.900 lei brut, ceea ce înseamnă o indemnizație de aproximativ 950 de lei brut lunar, indiferent de majorările ulterioare ale salariului minim.

Prin noua prevedere, suma ar scădea la 500 lei brut. În termeni reali, aceasta înseamnă aproximativ 293 lei net, după reținerea contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit.

Potrivit art. LVII din proiect, reducerea ar intra în vigoare odată cu aplicarea ordonanței, fără perioadă de tranziție, ceea ce ar conduce la diminuarea imediată a veniturilor salariale pentru cei care beneficiază de această indemnizație.

Măsura vizează personalul plătit din fonduri publice care deține titlul de doctor, cadre didactice, personal universitar, cercetători, funcționari publici, cu condiția să activeze în domeniul în care au obținut titlul și să aibă atribuții prevăzute explicit în fișa postului.

Nota de fundamentare a proiectului nu conține o analiză specifică privind această modificare. Nu sunt prezentate date despre numărul beneficiarilor, economiile estimate la buget sau impactul financiar total al măsurii. De asemenea, până la acest moment, Guvernul sau reprezentnații săi nu au făcut declarații publice separate privind modificarea cuantumului indemnizației pentru titlul de doctor.