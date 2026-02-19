Nestlé Global raportează rezultatele financiare pe întregul an 2025 și abordarea strategică

Grupul Nestlé raportează rezultatele financiare la nivelul anului 2025 și anunță o creștere organică de 3,5%, formată din creșterea internă reală RIG de 0,8% și pricing de 2,8%.

Philipp Navratil, CEO Nestlé, a declarat: „Mă simt încurajat de performanța noastră din 2025, care reflectă acțiunile țintite pe care le-am întreprins într-un context extern dificil. Creșterea internă reală (RIG) a fost pozitivă în toate Zonele și pe toate segmentele de business global. Ne-am mărit investițiile în marketing și am generat un flux de numerar liber de 9,2 miliarde CHF. Îmbunătățirea creșterii organice, a creșterii interne reale și a tendințelor de cotă de piață în a doua jumătate a anului arată că acțiunile noastre dau roade. Accelerăm implementarea strategiei noastre. Ne concentrăm portofoliul pe patru linii de afaceri, conduse de cele mai puternice mărci ale noastre, cu prioritizare de resurse și o organizație simplificată. Ne îmbunătățim marketingul și inovația și creștem investițiile în platformele de creștere cu potențial ridicat, care au acum un domeniu extins și reprezintă 30% din vânzări. În același timp, ne consolidăm poziția financiară. Toate acestea sunt susținute de o cultură a performanței care recompensează excelența și rezultatele. Deși mai sunt lucruri de făcut, suntem încrezători că o execuție mai rapidă a unei strategii mai concentrate va aduce o îmbunătățire sustenabilă pe parcursul lui 2026 și în anii următori”.

Sinteza performanței rezultatelor financiare

Milioane CHF 2025 2024 Creșterea internă reală (RIG) 0,8% 0,8% Pricing 2,8% 1,5% Creștere organică 3,5% 2,2% Creșterea vânzărilor raportate – 2,0% – 1,8% Vânzări 89.490 91.354

Accelerarea strategiei noastre de creștere

Clarificarea portofoliului în jurul a patru linii de afaceri

Focus pe business-urile globale de referință – Cafea, Hrană pentru animalele de companie și Nutriție (care acoperă împreună 70% din vânzări), precum și produse alimentare și gustări la nivel regional.

Integrarea diviziilor de Nutriție și Nestlé Health Science într-un singur business, pentru a consolida leadershipul pe categorii și pentru a genera sinergii și simplificare.

Accelerarea transformării noastre de business

Simplificarea structurii organizaționale, cu responsabilități locale sporite.

Implementarea rapidă a programului de reducere a costurilor, cu 20% din economiile anuale țintite, de 1 miliard CHF, în eficientizarea operațiunilor din sedii și birouri, deja realizate — mai devreme decât era planificat.

Construirea unei culturi a performanței

Promovarea unei culturi în care succesul este recunoscut și recompensat, iar echipele acționează în mod asumat și responsabil, fără a performanță sub nivelul așteptat sau dorit.

Sprijin corespunzător pentru a susține creșterea interna reală și pentru a recompensa execuția priorităților strategice.

Performanța financiară în 2025

Creșterea organică de 3,5% în 2025, cu o creștere internă reală (RIG) de 0,8% și pricing de 2,8%.

Investițiile țintite au contribuit la o accelerare puternică a RIG, de la 0,2% în S1-25 la 1,4% în S2-25, cu îmbunătățiri în toate categoriile și Zonele.

Tendințele de cotă de piață s-au îmbunătățit semnificativ; mărcile importante revin pe creștere – cea mai bună performanță din ultimul deceniu.

Realizarea obiectivelor, în paralel cu creșterea investițiilor

Economii de costuri din programul Fuel for Growth în valoare de 1,1 miliarde CHF, depășind ținta anuală cu peste 350 milioane CHF.

Cheltuielile de publicitate și marketing au ajuns la 8,6% din vânzări, reflectând investiții sporite și o eficiență îmbunătățită.

Flux de numerar liber de 9,2 miliarde CHF.

Accelerarea strategiei de creștere

Acțiunile Nestlé din 2025 au dat rezultate concrete, cu o consolidare a tendințelor de creștere și a cotei de piață în a doua jumătate a anului. Bazându-ne pe această dinamică, strategia noastră accelerată se concentrează pe cinci priorități: un Portofoliu competitiv, Dezvoltare bazată pe creștere internă reală, Transformare și eficiență, Generare de numerar și alocarea capitalului și Cultură orientată spre performanță.

Rechemare preventivă a unor loturi de formule pentru sugari

În ianuarie 2026, Nestlé a lansat o rechemare preventivă la nivel global a unor loturi de formule pentru sugari, după detectarea prezenței cereulidei, asociată cu un ingredient provenit de la un furnizor global din industrie. Detalii complete privind rechemarea și cronologia acesteia sunt disponibile la www.nestle.com/ask-nestle. Nestlé aplică standarde ridicate de calitate și protocoale stricte de siguranță, care depășesc cerințele Good Manufacturing Practices (GMP) și reglementările în vigoare, inclusiv în ceea ce privește gestionarea riscului de cereulidă în formulele pentru sugari. Rechemarea a vizat toate loturile de produse care ar fi putut conține un nivel de cereulidă mai mare sau egal cu 0,2 ng/g în pulberea de formulă pentru sugari. Acest prag este mai strict decât limita pentru rechemare de 0,43 ng/g, definită recent de Uniunea Europeană și implementată la nivelul statelor membre. Rechemarea inițiată de grupul Nestlé a fost finalizată, iar în prezent ne concentrăm pe refacerea stocurilor. Producția de formulă de lapte a fost reluată în toate fabricile, utilizând furnizori alternativi de ingrediente și aplicând testări extinse înainte, în timpul și după procesul de producție. Prioritățile noastre rămân calitatea, siguranța produselor și conformitatea în raport cu reglementările în vigoare, iar toate produsele aflate în prezent pe piață sunt sigure pentru consum.

Analiza segmentelor operaționale

Total Group Zone Europe Vânzări 2025 (Milioane CHF) 89.490 17.581 Vânzări 2024 (Milioane CHF) 91.354 17.082 Creșterea internă reală (RIG) 0,8% 0,4% Pricing 2,8% 3,9% Creștere organică 3,5% 4,3%

Repere pentru 2025 în Zona Europa

În Zona Europa, creșterea organică (OG) a fost de 4,3%, cu o contribuție a creșterii interne reale de 0,4%. Creșterea a fost larg răspândită în majoritatea categoriilor și piețelor, stimulată de diviziile de Cafea și Dulciuri, cu politici de pricing țintite pentru a contracara inflația costurilor de producție, precum și de creșterea determinată de RIG în segmentul Hrană pentru animalele de companie. Tendințele cotei de piață au fost pozitive în majoritatea categoriilor. În ansamblu, mediul rămâne competitiv, cu un accent puternic pe oferirea de valoare consumatorilor, în special în rândul comerțului cu amănuntul pe unele piețe.

Repere pentru trimestrul IV-25: În trimestrul IV, OG a fost de 4,4%, cu pricing de 4,2% și creștere internă reală de 0,2%. Creșterea organică a fost impulsionată de diviziile de Cafea și Dulciuri. În categoria Cafea, creșterea organică s-a situat la un nivel ridicat, de o singură cifră, moderat față de T3 2025, pe fondul unui efect de bază de comparație mai dificil. În sectorul Dulciurilor, creșterea organică și creșterea internă reală au continuat să se consolideze, datorită reducerii efectelor elasticității. Categoria Hrană pentru animalele de companie a continuat să performeze bine, cu o creștere internă reală de nivel mediu spre ridicat, de o singură cifră, în majoritatea piețelor principale, în timp ce categoria Produse Culinare a rămas sub presiune. La nivel de piețe, creșterea a fost solidă în majoritatea piețelor mari.

Sinteză performanță segment – 2025

Creșterea organică (OG) a fost de 4,3%, susținută de creștere internă reală de 0,4% și 3,9% pricing.

Vânzările raportate au crescut față de anul precedent, ajungând la 17,6 miliarde CHF.

Creșterea a fost pozitivă pe majoritatea piețelor și categoriilor, cu cele mai puternice contribuții din partea Turciei, Peninsulei Iberice, Franței și Europei de Sud și de Est.

Evoluția cotelor de piață a fost pozitivă, cu creșteri în categoria Hrană pentru animalele de companie și tendințe îmbunătățite în majoritatea celorlalte categorii.

Principalii factori ai creșterii organice a vânzărilor, pe categorii de produse, în 2025

Cafeaua a înregistrat o creștere semnificativă, determinată de pricing, cu RIG influențat de efectele elasticității. Cel mai mare contributor la creștere a fost cafeaua solubilă Nescafé.

Dulciurile au înregistrat o creștere semnificativă, datorată pricing-ului, cu RIG negativ, reflectând efectele elasticității. KitKat și Nestlé Dessert au înregistrat o creștere de două cifre.

Hrana pentru animale de companie a înregistrat o creștere medie. Creșterea a fost determinată de RIG și a fost generalizată pe toate piețele, fiind determinată în principal de Felix, Pro Plan, Gourmet și Purina ONE.

Vânzările Nestlé Professional au înregistrat o creștere semnificativă de o singură cifră, stimulată de soluțiile profesionale pentru băuturi.

Nutriția sugarilor și copiilor de vârstă mică a înregistrat o creștere pozitivă, în conformitate cu dinamica moderată a categoriei.

Produsele alimentare au înregistrat o scădere a vânzărilor din cauza mediului competitiv.

Rezultatele financiare ale Nestlé România pentru 2025

„Am finalizat anul 2025 cu o creștere organică de 4,8%, în linie cu așteptările noastre pentru această perioadă. În 2026 aniversăm 30 de ani în România și ne dorim să continuam strategia de dezvoltare, să ne concentrăm eforturile pe creșterea brandurile noastre emblematice și să contribuim în comunitate, prin proiectele noastre educaționale și de sustenabilitate. În numele Nestlé România, mulțumim tuturor consumatorilor și partenerilor de afaceri care ne sunt alături de 30 de ani!”, declară Silvia Sticlea, Country Manager Nestlé România.

La nivelul anului 2025, implicarea comunitară a Nestlé România a continuat prin proiecte și campanii de educație pentru o nutriție echilibrată, reciclare și grija față de animalele de companie, donații de peste 75 de tone de produse, în valoare de 1,2 milioane euro, către Banca pentru alimente, și plantarea a încă 10.000 de salcâmi în Pădurea de Miere Nestlé.

Mai multe detalii pot fi găsite aici: www.nestle.ro

Despre Nestlé

Nestlé este cea mai mare companie de produse alimentare și băuturi din lume. Este prezentă în 189 de țări din întreaga lume, iar cei peste 277.000 de angajați sunt dedicați scopului Nestlé de a îmbunătăți calitatea vieții și de a contribui la un viitor mai sănătos. Nestlé oferă un portofoliu larg de produse și servicii pentru oameni și animale de companie, pentru tot parcursul vieții. Cele peste 2000 de branduri ale Nestlé includ nume emblematice precum NESCAFÉ®, Nespresso®, Maggi® și Nesquik. Performanța companiei este susținută de strategia Nutrition, Health and Wellness. Sediul principal al Nestlé se află în Vevey, Elveția, unde compania a fost fondată în urmă cu mai bine de 150 de ani.