PENNY prelungește până în 2030 parteneriatul cu Federația Română de Fotbal

PENNY România anunță prelungirea până în 2030 a parteneriatului cu Federația Română de Fotbal (FRF), consolidând astfel unul dintre cele mai importante și mai longevive parteneriate din istoria Federației. Compania își continuă implicarea ca sponsor principal al tuturor celor 20 echipe naționale ale României.

Început în 2015, parteneriatul dintre PENNY și FRF a evoluat dincolo de susținerea competițională, devenind o platformă de investiție pe termen lung în dezvoltarea fotbalului românesc. Extinderea colaborării oferă continuitate proiectelor dedicate performanței, formării tinerelor generații și susținerii fotbalului la nivel național.

Daniel Gross, CEO PENNY România: „Fotbalul ne unește și suntem mândri să continuăm această călătorie extraordinară alături de FRF. În cei 10 ani de parteneriat, am devenit acasă pentru echipele naționale ale României. Prelungirea până în 2030 demonstrează angajamentul nostru pe termen lung față de fotbalul românesc. Vom continua să susținem toate cele 20 echipe naționale și să dezvoltăm proiecte care să aducă bucurie suporterilor români.”

Răzvan Burleanu, președintele Federației Române de Fotbal: “Pentru Federația Română de Fotbal, parteneriatul cu PENNY înseamnă mai mult decât susținere financiară, înseamnă încredere pe termen lung și dorința comună de a investi în viitorul generațiilor tinere. Vom continua să dezvoltăm împreună proiecte dedicate copiilor și juniorilor, să susținem echipele naționale și să aducem fotbalul mai aproape de comunități din întreaga țară. Le mulțumim partenerilor noștri pentru angajamentul ferm și pentru viziunea pe care o împărtășim: aceea de a construi un fotbal românesc modern, competitiv, incluziv și conectat la nevoile suporterilor”

În baza parteneriatului prelungit, PENNY rămâne sponsorul principal al tuturor celor 20 echipe naționale aflate sub egida Federației Române de Fotbal: Echipa Națională a României, Echipa Națională de Fotbal Feminin, Echipa U21, Echipa U20, Echipa U19, Echipa U18, Echipa U17, Echipa U16, Echipa U15, Echipa U23 Fotbal Feminin, Echipa U19 Fotbal Feminin, Echipa U18 Fotbal Feminin, Echipa U17 Fotbal Feminin, Echipa U16 Fotbal Feminin, Echipa U15 Fotbal Feminin, Echipa de Fotbal pe plajă, Echipa de Futsal, Echipa de e-Football, Echipa de Fotbal pentru nevăzători și Echipa de Fotbal pentru amputați.

15 ani de susținere a fotbalului românesc

Parteneriatul dintre PENNY și FRF se reflectă într-un set de inițiative și investiții cu impact la nivel național:

Susținerea tuturor celor 20 echipe naționale, la nivel de seniori, tineret, juniori și fotbal feminin, precum și a echipelor de futsal, fotbal pe plajă, e-Football, fotbal pentru nevăzători și fotbal pentru amputați.

Peste 2 milioane de euro în echipamente sportive donate copiilor prin proiectul Liga Punctelor, contribuind la îmbunătățirea condițiilor de antrenament la nivel local.

Organizarea competiției Cupa Satelor PENNY , dedicată elevilor din mediul rural; în 2026, peste 40.000 de copii participă la competiție la nivel național.

Rolul de furnizor oficial de produse proaspete pentru echipele naționale, susținând performanța prin alimentație adecvată.

Peste 25.000 de tricouri galbene oferite suporterilor și contribuția la mobilizarea „Zidului Galben” la competițiile internaționale.

Dezvoltarea mărcii proprii SuporteRO , dedicată fanilor echipei naționale.

element de identitate și activare în jurul echipelor naționale.

, element de identitate și activare în jurul echipelor naționale. Realizarea muralului dedicat „Generației de Suflet”, ca formă de recunoaștere a performanțelor recente.

Parteneriatul cu Muzeul Fotbalului , susținând conservarea și promovarea istoriei fotbalului românesc.

susținând conservarea și promovarea istoriei fotbalului românesc. Derularea programului Tineri Reporteri, prin care tinerii au avut oportunitatea de a relata competițiile și activitatea echipelor naționale.

Prin prelungirea parteneriatului până în 2030, PENNY și FRF reconfirmă o colaborare construită pe stabilitate, investiții și obiective comune, cu impact asupra performanței sportive și dezvoltării fotbalului românesc pe termen lung.