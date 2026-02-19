Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai sunt scutite de plata impozitelor pe clădire, pe terenul locuinței și pe autoturism!
Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai sunt scutite de plata impozitelor pe clădire, pe terenul locuinței și pe autoturism. În acest context, unele primării oferă sprijin financiar persoanelor cu dizabilități.
Măsurile fiscale din România au lovit mai multe categorii de persoane vulnerabile: pensionarii, persoanele cu venituri mici, studenții și, în mod deosebit, persoanele cu handicap și familiile acestora.
Au fost eliminate două scutiri esențiale:
- scutirea de impozit pe clădire și pe teren pentru locuința de domiciliu;
- scutirea de impozit pentru autoturism.
În contextul în care impozitele locale au crescut în 2026, unele primării vin în sprijinul persoanelor cu handicap, oferind un ajutor financiar.
Primăria Municipiului Baia Mare anunță inițierea unui proiect de hotărâre al cărui scop este să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, conform acestui anunț.
Proiectul de hotărâre prevede acordarea unui sprijin, cu titlu de compensație, pentru plata impozitului pentru clădirea de domiciliu și terenul aferent, pentru băimărenii cu dizabilități încadrați în grad de handicap grav, grav cu asistent personal şi accentuat, în cuantum de până la 500 lei/ beneficiar/ imobil.
Sprijinul se va acorda în baza unei cereri depuse până cel târziu la data de 30 octombrie 2026 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare, strada Dacia nr. 1, însoţită de următoarele documente:
- actul de identitate al beneficiarului;
- certificatul de încadrare în grad de handicap valabil pentru întregul an 2026;
- dovada achitării impozitului/ taxei pentru anul 2026, aferente locuinței de domiciliu și terenului aferent acesteia aflate în
- proprietatea sau folosința legală a solicitantului.
Cererile vor fi soluționate în termen de maximum 30 de zile de la depunerea acestora, iar plata se va realiza în termen de 15 zile lucrătoare de la soluționarea lor, după aprobarea bugetului local pentru anul 2026.
Veste foarte bună pentru o categorie de români care vor urma să plătească doar 50% din impozitul pe mașină și locuință, Reamintim că impozitele pe locuințe și pe mașini au crescut mult de la 1 ianuarie 2026.
Astfel, se discută ca persoanele cu dizabilități să poată beneficia de 50% reducere pentru impozitul mașini și apartamente cu o condiție.
Condiția este ca să fie vorba de prima locuință, iar mașina să aibă o capacitate cilindrică mică, probabil sub 1.500 centimetri cubi. Până la finalul anului 2025, persoanele cu handicap grav beneficiau de scutire de impozit pentru locuința de domiciliu și terenul aferent.