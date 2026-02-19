Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai sunt scutite de plata impozitelor pe clădire, pe terenul locuinței și pe autoturism!

Persoanele cu handicap grav sau accentuat nu mai sunt scutite de plata impozitelor pe clădire, pe terenul locuinței și pe autoturism. În acest context, unele primării oferă sprijin financiar persoanelor cu dizabilități.

Măsurile fiscale din România au lovit mai multe categorii de persoane vulnerabile: pensionarii, persoanele cu venituri mici, studenții și, în mod deosebit, persoanele cu handicap și familiile acestora.

Au fost eliminate două scutiri esențiale:

scutirea de impozit pe clădire și pe teren pentru locuința de domiciliu;

scutirea de impozit pentru autoturism.

În contextul în care impozitele locale au crescut în 2026, unele primării vin în sprijinul persoanelor cu handicap, oferind un ajutor financiar.

Primăria Municipiului Baia Mare anunță inițierea unui proiect de hotărâre al cărui scop este să vină în sprijinul persoanelor cu dizabilități încadrate în grad de handicap grav sau accentuat, conform acestui anunț.

Proiectul de hotărâre prevede acordarea unui sprijin, cu titlu de compensație, pentru plata impozitului pentru clădirea de domiciliu și terenul aferent, pentru băimărenii cu dizabilități încadrați în grad de handicap grav, grav cu asistent personal şi accentuat, în cuantum de până la 500 lei/ beneficiar/ imobil.

Sprijinul se va acorda în baza unei cereri depuse până cel târziu la data de 30 octombrie 2026 la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Baia Mare, strada Dacia nr. 1, însoţită de următoarele documente:

actul de identitate al beneficiarului;

certificatul de încadrare în grad de handicap valabil pentru întregul an 2026;

dovada achitării impozitului/ taxei pentru anul 2026, aferente locuinței de domiciliu și terenului aferent acesteia aflate în

proprietatea sau folosința legală a solicitantului.