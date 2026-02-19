Ploile și ninsorile revin în toată țara!

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo valabilă în intervalul 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00, care anunță ploi, polei, ninsori, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.

Potrivit ANM, aria ploilor se va extinde dinspre vest și va cuprinde treptat cea mai mare parte a României. De asemenea, este anunțat un nou val de ninsori.

„Interval de valabilitate: 20 februarie, ora 02:00 – 22 februarie, ora 10:00. Fenomene vizate: precipitații în general moderate cantitativ, polei, ghețuș, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol, vreme rece.

În intervalul menționat, aria precipitațiilor se va extinde dinspre regiunile vestice și va cuprinde majoritatea zonelor. În Banat și Crișana vor fi mai ales ploi, iar în Moldova și la munte va ninge. În restul teritoriului vor fi precipitații mixte, însă în seara zilei de vineri (20 februarie) și în noaptea de vineri spre sâmbătă (20/21 februarie) vor predomina ninsorile. Local cantitățile de apă vor fi de 10…15 l/mp și izolat de peste 20…25 l/mp. Pe spații mici se va forma polei sau ghețuș. Se va depune strat de zăpadă cu grosimi în medie de 5…15 cm.

Vineri (20 februarie), vântul va avea intensificări temporare în regiunile vestice și la munte, apoi începând cu orele amiezii și până sâmbătă seara (21 februarie) și în cele estice și sud-estice. Vor fi viteze în general de 40…55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor atinge 70…90 km/h. Temporar va fi viscol și vizibilitate redusă.

Vineri (20 februarie), vremea va fi rece în Moldova și în nord-estul Munteniei, astfel încât temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 2 grade. Sâmbătă (21 februarie) se va răci în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile maxime se vor situa între -6 și 4 grade. Minimele termice se vor situa în general între 12 și -2 grade și va fi ger îndeosebi în nordul Moldovei.”, a transmis ANM.

Șefa departamentului de Climatologie din ANM, Roxana Bojariu, a declarat la Digi24 că astfel de episoade cu ninsori și viscol mai pot apărea în acest sezon rece.

„Și martie este o lună capricioasă, iar în 2017 – e adevărat, un fenomen rar – am avut viscol în partea a doua a lunii aprilie. Pe măsură ce ne îndreptăm spre sezonul cald, probabilitatea de a avea astfel de episoade scade. Însă să fim totuși atenți în săptămânile următoare”, a precizat Roxana Bojariu.