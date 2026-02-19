Sancțiuni dure ale FRF: Bergodi, suspendat o lună, Cordea, trei meciuri!

Cristiano Bergodi, antrenorul de la „U”, a fost suspendat o lună, Cordea de la CFR va sta pe tuşă trei meciuri extrem de importante pentru accederea în play-off.

Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a decis sancţiuni pentru antrenorul echipei Universitatea Cluj, Cristiano Bergodi, şi jucătorul formaţiei CFR Cluj, Andrei Cordea, ca urmare a incidentelor de la meciul disputat în urmă cu aproape două săptămâni.

Cordea a fost suspendat trei meciuri şi penalizat cu 5.000 lei, iar Bergodi a fost suspendat o lună şi penalizat cu 10.000 lei.

De asemenea, CFR Cluj a primit o penalitate sportivă de 15.000 de lei şi U Cluj a primit o penalitate sportivă de 10.000 lei.

Echipa CFR Cluj a învins, în 7 februarie, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia Universitatea Cluj, în etapa a 26-a din Superligă, meci marcat de incidente la final.

Imediat după ce arbitrul Rareş Vidican a fluierat finalul meciului în Gruia, tehnicianul Cristiano Bergodi a sărit la bătaie cu Andrei Cordea, apoi s-a îndreptat către Muhar, pe teren izbucind un adevărat scandal. Tensiunile au continuat şi în tribune, acolo unde suporterii lui „U” Cluj au încercat să rupă gardurile şi să intre pe teren. În cele din urmă, aceştia au fost calmaţi de jandarmi, iar lucrurile nu au degenerat.

Comisia de Disciplină din cadrul Federaţiei Române de Fotbal (FRF) a mai anunţat miercuri că Dănuţ Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a primit avertisment şi a amendat cu 4.000 de lei.