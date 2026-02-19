Statul chemat să intervină: PUSL propune blocarea rețelelor de socializare pentru copiii sub 16 ani. „Este vorba despre protejarea unei generații”

Deputatul PUSL Ștefan Alexandru Băișanu a depus în Parlament un proiect de lege care prevede interzicerea accesului copiilor cu vârste sub 16 ani la rețelele de socializare, avertizând asupra riscurilor majore pe care mediul online le generează pentru siguranța și echilibrul emoțional al minorilor din România.

Inițiativa vine pe fondul unei realități tot mai îngrijorătoare: creșterea accelerată a violenței juvenile, a consumului de droguri, a agresiunilor extreme și a comportamentelor periculoase, fenomene care, potrivit inițiatorului, sunt adesea alimentate de expunerea necontrolată la conținut online nociv.

„Rețelele de socializare au scăpat de sub control. Fără filtre reale de vârstă, ele expun copiii la violență, ură, droguri și modele antisociale. Statul are obligația să intervină atunci când este pusă în pericol siguranța unei generații”, a declarat deputatul Ștefan Alexandru Băișanu.

Proiectul de lege propune introducerea unor mecanisme clare de verificare a vârstei, sancțiuni ferme pentru furnizorii de servicii digitale care nu respectă legea și o responsabilizare reală a companiilor din domeniul tehnologic. Totodată, inițiativa subliniază rolul esențial al părinților și tutorilor legali în monitorizarea activității online a copiilor.

Prin acest demers, PUSL aduce în atenția publică o temă ignorată prea mult timp: siguranța copiilor într-un spațiu digital dominat de lipsa regulilor și a responsabilității.