Terapia cu celule stem, o nouă speranță pentru tratarea AVC. Țara noastră are cea mai mare rată de mortalitate prin AVC din Europa

În timp ce România deține recordul sumbru al celei mai mari rate de mortalitate prin AVC din Europa, iar riscul global a explodat cu 50% în ultimele două decenii, medicina regenerativă, prin terapiile cu celule stem, ar putea veni cu o soluție de „reconstrucție” capabilă să ghideze celulele inteligente direct în circuitele cerebrale afectate, oferind o șansă reală la recuperarea memoriei și a motricității chiar și acolo unde creierul părea că a cedat definitiv.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), în 2021, accidentul vascular cerebral (AVC) a fost a treia cauză principală de deces și dizabilitate la nivel mondial, iar riscul de a suferi un AVC pe parcursul vieții a crescut cu 50% în ultimii 20 de ani, estimându-se că 1 din 4 adulți va trece printr-un astfel de eveniment. În România, situația este cu atât mai gravă. Conform Ministerului Sănătății, țara noastră are cea mai mare rată de mortalitate prin AVC din Europa (21,64%), cifră de două ori mai ridicată decât media europeană.

În acest context, oamenii de știință și medicii mizează pe terapia cu celule stem pentru a stimula capacitatea creierului de a repara leziunile. Până de curând, aceste tratamente au fost limitate de mediul ostil creat de leziune, însă noile cercetări arată cum celulele stem pot fi „ghidate” să reconstruiască circuitele afectate pentru a restabili funcții vitale precum memoria sau motricitatea. Cercetători de la Sanford Burnham Prebys Medical Discovery Institute (SUA) și de la Duke-National University of Singapore Medical School au publicat în revista Cell Stem Cell rezultatele testării unei terapii derivate din celule stem umane. Aceștia au demonstrat că celulele stem nu sunt doar „piese de schimb”, ci unități biologice inteligente care odată transplantate s-au maturizat și s-au integrat în circuitele neuronale existente, restabilind conexiunile întrerupte de AVC. Echipa a descoperit modul în care aceste celule „își găsesc drumul” către zona lezată pentru a forma noi conexiuni funcționale cu sistemul nervos, iar studiul a evidențiat o îmbunătățire concretă a abilităților motorii și a retenției memoriei.

Un AVC blochează fluxul de sânge, ducând la moartea neuronilor în câteva minute și formând o cavitate inflamatorie greu de regenerat spontan.

”Terapia cu celule stem este deja esențială în hematologie și devine vârful de lance în neurologie. Înțelegerea modului în care celulele stem reconstruiesc circuitele nervoase ne aduce mai aproape de terapii personalizate. Pentru pacienții din România, unde mortalitatea este la cote record, aceste soluții regenerative reprezintă o șansă reală la o viață normală după un incident critic. Recoltarea la naștere a sângelui din cordonul ombilical și a țesutului placentar oferă acces la celule stem „tinere”, cu un potențial de regenerare maxim.

Celulele stem din cordonul ombilical și placentăau o capacitate de diferențiere superioară și un profil imunologic favorabil. Într-un viitor în care riscul de AVC este în continuă creștere, posesia acestor celule poate face diferența între o dizabilitate permanentă și o recuperare reușită”, afirmă dr. Bogdan Coltor, reprezentant medical Cord Blood Center.