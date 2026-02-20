Deputatul Robert Alecu critică dur desființarea instituției care proteja pământul României: “Vorbim despre slăbirea deliberată a unei capacități strategice de control a statului!”

Deputatul Acțiunii Conservatoare, Robert Alecu, a criticat dur așa-zisa reformă a Guvernului Bolojan prin intermediul căreia s-au desființat Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice, practic instituția care proteja pământul României.

“Vorbim despre slăbirea deliberată a unei capacități strategice de control a statului. De golirea unui buget de sute de milioane de lei și de anihilarea unui filtru incomod. Guvernul a adoptat pe 31 decembrie 2025, OUG 92, și a desființat Oficiile de Studii Pedologice și Agrochimice. Specialiștii acestora stabileau cât de fertil este pământul României și dacă el trebuie protejat pentru agricultură. Acest Oficiu decidea dacă un teren agricol poate fi scos din circuitul agricol. De exemplu, dacă pe un teren care ieri producea grâu, de mâine se pot monta panouri fotovoltaice. Înțelegeți miza?”, a punctat Robert Alecu.

Potrivit deputatului ACT, acest Oficiu se autofinanța își produceau venituri proprii și contribuia la bugetul de stat. După reorganizare, însă, a mai spus Alecu, activitatea lor devine dependentă de buget și de decizia administrativă locală.

„Gata, nu mai este austeritate?” a întrebat retoric deputatul conservator, care a menționat faptul că acest Oficiu avea și o pușculiță proprie și anume Fondul de ameliorare, alimentat cu sute de milioane de lei din taxele pentru scoaterea terenurilor din circuitul tehnic.

„Odată cu desființarea OSPA acei bani ajung în bugetul Guvernului și de acolo redirecționați după priorități politice. Vorbim despre slăbirea deliberată a unei capacități strategice de control a statului, de golirea unui buget de sute de milioane de lei și de anihilarea unui filtru incomod. Aceasta este reforma pe care o propune domnul Bolojan și anume desființare, fragmentare, vulnerabilizare. Această lege nu trebuie să treacă!”, a conchis Alecu.