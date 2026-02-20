Premierul britanic nu permite președintelui Trump să utilizeze două baze aeriene britanice pentru eventuale atacuri asupra Iranului

Prim-ministrul Marii Britanii, Keir Starmer, a respins o solicitare a președintelui american Donald Trump de a permite forțelor americane utilizarea a două baze aeriene britanice pentru eventuale atacuri asupra Iranului.

Sursele citate de CNN afirmă că Starmer și-a justificat refuzul prin faptul că o astfel de acțiune ar încălca dreptul internațional, iar guvernul de la Londra nu dorește implicarea în operațiuni considerate ilegale.

Publicația The Times, prima care a relatat despre divergențele dintre Washington și Londra, scrie că premierul britanic a refuzat permisiunea ca SUA să folosească aerodromul RAF Fairford, din Anglia, și baza militară de pe insula Diego Garcia, din Oceanul Indian.

Cele două facilități sunt de mult timp puncte logistice esențiale pentru misiunile aeriene ale SUA, în special pentru flota de bombardiere grele B-52 și B-2.

Diego Garcia este considerată una dintre cele mai importante baze americane din afara teritoriului Statelor Unite, folosită frecvent în operațiuni în Orientul Mijlociu și Asia.

Potrivit The Times, oficialii britanici au luat în calcul faptul că dreptul internațional nu distinge între statul agresor și statele care sprijină un atac militar, dacă acestea au cunoștință despre caracterul ilegal al operațiunii.

Astfel, Londra ar fi putut deveni co-responsabilă în cazul unei acțiuni americane neautorizate de Consiliul de Securitate al ONU.

Decizia britanică a fost urmată de o nouă tensiune între cei doi lideri. După convorbirea telefonică de marți, Donald Trump a criticat acordul prin care Marea Britanie urmează să cedeze controlul asupra Insulelor Chagos, parte a aceluiași arhipelag care găzduiește baza de pe Diego Garcia.

În mod uzual, cererile Statelor Unite de a utiliza bazele britanice în scopuri militare sunt evaluate individual, în funcție de contextul politic și juridic.

„Toate deciziile privind aprobarea utilizării, de către națiuni străine, a bazelor militare din Regatul Unit iau în considerare temeiul juridic și rațiunea politică pentru activitatea propusă”, declara recent Al Carns, oficial guvernamental britanic, într-un răspuns parlamentar citat de presa britanică luna trecută.