Crin Antonescu nu vede „un succes” prezența lui Nicușor Dan la Consiliul de Pace

Crin Antonescu, fostul președinte al PNL, a comentat participarea președintelui României, Nicușor Dan, la reuniunea Consiliului pentru Pace de la Washington.

Crin Antonescu a criticat modul în care prezența președintelui Nicușor Dan la Consiliul pentru Pace de la Washington a fost prezentată în spațiul public, susținând că atmosfera creată ar fi una disproporționată față de importanța reală a momentului diplomatic.

„Este o euforie, o falsă euforie, sper că sunt normal la cap, totuși, acești mercenari, sau ce sunt ei. Dom’le, ca la începutul lumii, s-au deschis porțile astăzi, am devenit prietenii Americii de astăzi, suntem la masa lumii de astăzi!

Zici că România și-a luat independența acum două luni. Zici că a stabilit relații diplomatice cu Statele Unite acum și nu acum 100 și ceva de ani. Sunt câteva decade de parteneriat cu Statele Unite. Am fost camarazi de arme pe diferite fronturi. Am avut totuși relații, fiecare cu dimensiunea, cu statura lui.”, a declarat Crin Antonescu.

Fostul lider liberal a comentat și durata discursului susținut de președintele Nicușor Dan în cadrul reuniunii.

„Este prezentat ca un succes extraordinar discursul domnului Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan, nu mă leg de conținut. Eu mă refer la sarabanda asta de laude”, a afirmat Antonescu.

Acesta a subliniat că intervenția ar fi avut o durată prea scurtă pentru a putea fi considerată un moment diplomatic major.

„În primul rând, că în două minute, o intervenție de două minute nu prea poate fi numită un discurs. Două minute au parlamentarii în parlamentele naționale la intervenții uzuale, la sesiuni normale, au în Parlamentul European.

Un președinte de țară, la un forum mondial, nu poate ține un discurs în două minute și nouă secunde.”, a spus fostul președinte PNL.

Crin Antonescu a comentat, de asemenea, momentul în care președintele României a dat mâna cu Donald Trump, precum și faptul că nu ar fi existat o întâlnire bilaterală oficială în cadrul evenimentului.

„Aici era vorba, totuși, de un președinte care a vorbit două minute, care a încercat, reușind până la urmă, cum ați arătat, să dea mâna cu Trump, dar căruia, dacă luăm și analizăm tot ceremonialul diplomatic din toate timpurile și de oriunde, nu a apucat să aibă nici vreo întrevedere, fie ea și de zece minute, nici măcar o fotografie ca lumea cu cineva din vârful administrației americane”, a afirmat acesta.