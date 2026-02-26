Paralela45 își extinde prezența în Ploiești cu o nouă agenție, funcțională din februarie în Ploiești Shopping City

Paralela45 deschide o nouă agenție la Ploiești, în Ploiești Shopping City, după cea stradală, din Bulevardul Republicii 1, marcând următoarea etapă din planul de dezvoltare care prevede deschiderea a încă 25 de unități la nivel național în următorii cinci ani. Noua agenție vine în continuarea proiectului pilot lansat la finalul lunii decembrie 2025 în ParkLake Shopping Center, prima prezență a companiei într-un mall, și consolidează demersul de a aduce serviciile turistice mai aproape de clienți prin integrarea acestora în spațiile comerciale frecventate zilnic.

Cu o populație de peste 180 de mii de locuitori, Municipiul Ploiești se află la o distanță de numai o oră de Aeroportul International Henri Coandă, locul de plecare pentru multe vacanțe din portofoliul Paralela45, agenția mizând pe turiștii din Ploiești și împrejurimi pentru aceste călătorii.

Extinderea rețelei de agenții reprezintă unul dintre pilonii de dezvoltare ai Paralela45, accelerat în urma fuziunii cu Rainbow Tours Polonia, anul trecut. În primul trimestru din 2026, compania va continua deschiderile în centre comerciale din Craiova, Brașov, Timișoara și București, consolidându-și astfel prezența în marile orașe din țară.

“Noile deschideri sunt un răspuns firesc la schimbarea comportamentului de consum din ultimii ani. Pentru noi toți mall-ul a devenit parte din rutina zilnică, un loc pentru cumpărături, divertisment și servicii. Prin prezența noastră aici aducem mai aproape consultanța de specialitate și soluțiile personalizate, astfel încât fiecare vizită să poate deveni începutul unei noi călătorii”, declară Ioana Burcea, director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Noua agenție Paralela45 din Ploiești Shopping City are o suprafață de 52 mp și funcționează în regim de mall, cu program zilnic între orele 10:00 și 22:00. Conceptul de amenajare este modern, creat pentru a facilita interacțiuni eficiente și o experiență de consultanță confortabilă pentru fiecare client. Echipa locală este formată din patru noi consultanți de turism pregătiți să ofere recomandări personalizate și soluții complete de vacanță pentru sejururi, programe de tip circuit, pachete tailor-made sau oferte de turism intern.

În noua agenție, turiștii pot rezerva vacanțe pentru Paște, sezonul 2026, inclusiv pachete pentru destinații estivale populare, circuite culturale și experiențiale, dar și programe personalizate adaptate nevoilor fiecărui client.

Dintre vacanțele de Paște sunt disponibile:

Paște la munte: hotel 3* în Fundata, 11-14 aprilie, 3.723 de lei/2 persoane, cu mese festive

hotel 3* în Fundata, 11-14 aprilie, 3.723 de lei/2 persoane, cu mese festive Paște în Bucovina : hotel 4* la Voroneț, 10-13 aprilie, 8.066 de lei/2 persoane, cu mese festive

: hotel 4* la Voroneț, 10-13 aprilie, 8.066 de lei/2 persoane, cu mese festive Portugalia 2026 – Vacanța de Paște , din 7 aprilie, 7 nopți, de la 1.195 de euro/persoană

, din 7 aprilie, 7 nopți, de la 1.195 de euro/persoană Azerbaidjan Georgia Armenia , din 7 aprilie, 12 nopți, de la 1.905 euro/persoană

, din 7 aprilie, 12 nopți, de la 1.905 euro/persoană Uzbekistan 2026 – Țara Domurilor Albastre , din 8 aprilie, 8 nopți, de la 1.965 de euro/persoană

, din 8 aprilie, 8 nopți, de la 1.965 de euro/persoană Vietnam – Cambogia 2026 – Vacanța de Paște , din 8 aprilie, 12 nopți, de la 2.800 de euro/persoană

, din 8 aprilie, 12 nopți, de la 2.800 de euro/persoană Madrid – Vacanța de Paște , din 9 aprilie, 5 nopți, de la 810 euro/persoană

, din 9 aprilie, 5 nopți, de la 810 euro/persoană Coasta de Azur – Vacanța de Paște , din 9 aprilie, 7 nopți, de la 985 de euro/persoană

, din 9 aprilie, 7 nopți, de la 985 de euro/persoană Sicilia – Vacanta de Paste, din 10 aprilie, 5 nopți, de la 643 de euro/persoană

din 10 aprilie, 5 nopți, de la 643 de euro/persoană Costa del Sol – Vacanța de Paște , din 11 aprilie, 7 nopți, de la 860 de euro/persoană

, din 11 aprilie, 7 nopți, de la 860 de euro/persoană Maroc 2026 – Vacanța de Paște, din 11 aprilie, 9 nopți, de la 1.410 euro/persoană

Cu ocazia deschiderii, Paralela45 oferă primilor 50 de clienți care achiziționează orice tip de vacanță, sejur, circuit sau pachet individual, un voucher în valoare de 50 de euro pentru fiecare rezervare. În plus, fiecare client va primi un voucher de recomandare pe care îl poate oferi unei persoane apropiate și care este valabil pentru rezervări efectuate până 01.10.2026 pentru orice tip de vacanță din sezonul de vară 2026. Voucherul poate fi utilizat doar în agenția Paralela45 din mall sau prin e-mail, la adresa: cityploiesti@paralela45.ro.

Rețeaua Paralela45 are în prezent 48 de agenții proprii și francizate, majoritatea cu amplasament stradal, prezente în 30 de orașe, și o echipă de 180 de consultanți de travel.

În ultimul an, Paralela 45 a înregistrat o creștere de 22% a numărului de angajați la nivel național. Compania continuă procesul de recrutare și estimează o creștere a resurselor umane de peste 25% până la sfârșitul anului 2026, susținând astfel planurile de extindere a rețelei și diversificare a portofoliului de produse turistice.