16,68 miliarde de euro prin SAFE: Investiție strategică pentru România sau factură uriașă pentru importuri? PUSL cere transparență totală

Partidul Umanist Social Liberal (PUSL) solicită Guvernului condus de premierul Ilie Bolojan să prezinte public modul în care vor fi cheltuite cele 16,68 miliarde de euro alocate României prin programul SAFE și, mai ales, ce parte din această sumă va rămâne în economia națională.

Umaniștii avertizează că un program de o asemenea amploare nu poate fi tratat exclusiv ca o achiziție militară, ci trebuie analizat și din perspectivă economică și strategică. Fără o implicare reală a industriei românești de apărare și fără mecanisme clare de transfer de tehnologie, România riscă să transforme o oportunitate istorică într-o simplă operațiune de import.

PUSL cere răspunsuri concrete:

– Care este procentul exact din cele 16,68 miliarde de euro care va genera valoare adăugată în România?

– Ce investiții locale sunt prevăzute?

– Ce garanții există pentru crearea și menținerea locurilor de muncă în industria națională de apărare?

„Nu vorbim doar despre securitate, ci despre viitorul economic al României pentru următoarele decenii. Într-un context bugetar dificil, fiecare euro trebuie să producă efecte în economia internă. Este nevoie de transparență și de o strategie clară pentru consolidarea capacităților industriale ale României”, a declarat Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Comunicare și Strategie al PUSL.

Formațiunea subliniază că solicitarea de transparență vizează strict dimensiunea financiară și economică a programului, nu informații care țin de siguranța națională.

PUSL consideră că modul în care va fi gestionat programul SAFE va arăta dacă România își asumă un rol activ în dezvoltarea propriei industrii de apărare sau rămâne doar un beneficiar pasiv al unor contracte externe.