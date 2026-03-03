România ar putea găzdui arsenal nuclear francez!

România analizează posibilitatea de a participa la noua strategie de descurajare nucleară extinsă propusă de Emmanuel Macron, în contextul anunțurilor recente privind consolidarea capacității nucleare a Franței și cooperarea cu state aliate. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că subiectul se află într-o etapă preliminară de analiză la nivel instituțional.

Discuțiile au fost declanșate după ce președintele francez a anunțat o nouă abordare strategică ce permite desfășurarea temporară a aeronavelor franceze purtătoare de arme nucleare în state partenere, ca parte a consolidării descurajării europene. Oficialii români precizează însă că, în acest moment, nu există nicio decizie, iar procesul se află doar la nivel de evaluare.

Evaluare la nivel instituțional

Ministrul Apărării a explicat că discuția este una incipientă și implică mai multe instituții ale statului.

„Este o discuție foarte incipientă care a pornit pe marginea acestui subiect lansat de Franța. Se analizează în România, cu Administrația Prezidențială, cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Apărării, să vedem cum evoluează discuțiile în perioada următoare”, a precizat acesta.

În acest moment, autoritățile române urmăresc evoluția dialogului european și eventualele detalii tehnice ale propunerii franceze.

Noua strategie nucleară a Franței

Emmanuel Macron a anunțat că Franța va permite desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor sale aeriene strategice în țări aliate, fără a implica însă împărțirea deciziei privind utilizarea armelor nucleare. Potrivit declarațiilor sale, controlul asupra arsenalului rămâne exclusiv în mâinile președintelui francez.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui discurs susținut la baza militară de la L’Île Longue, care găzduiește submarinele nucleare ale Franței. Macron a subliniat că responsabilitatea sa este menținerea capacității de descurajare și a puterii disuasive a arsenalului francez.