Eveniment

România ar putea găzdui arsenal nuclear francez!

0

România analizează posibilitatea de a participa la noua strategie de descurajare nucleară extinsă propusă de Emmanuel Macron, în contextul anunțurilor recente privind consolidarea capacității nucleare a Franței și cooperarea cu state aliate. Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că subiectul se află într-o etapă preliminară de analiză la nivel instituțional.

Discuțiile au fost declanșate după ce președintele francez a anunțat o nouă abordare strategică ce permite desfășurarea temporară a aeronavelor franceze purtătoare de arme nucleare în state partenere, ca parte a consolidării descurajării europene. Oficialii români precizează însă că, în acest moment, nu există nicio decizie, iar procesul se află doar la nivel de evaluare.

Evaluare la nivel instituțional

Ministrul Apărării a explicat că discuția este una incipientă și implică mai multe instituții ale statului.

„Este o discuție foarte incipientă care a pornit pe marginea acestui subiect lansat de Franța. Se analizează în România, cu Administrația Prezidențială, cu Ministerul de Externe, cu Ministerul Apărării, să vedem cum evoluează discuțiile în perioada următoare”, a precizat acesta.

În acest moment, autoritățile române urmăresc evoluția dialogului european și eventualele detalii tehnice ale propunerii franceze.

Noua strategie nucleară a Franței

Emmanuel Macron a anunțat că Franța va permite desfășurarea temporară a unor elemente ale forțelor sale aeriene strategice în țări aliate, fără a implica însă împărțirea deciziei privind utilizarea armelor nucleare. Potrivit declarațiilor sale, controlul asupra arsenalului rămâne exclusiv în mâinile președintelui francez.

Anunțul a fost făcut în cadrul unui discurs susținut la baza militară de la L’Île Longue, care găzduiește submarinele nucleare ale Franței. Macron a subliniat că responsabilitatea sa este menținerea capacității de descurajare și a puterii disuasive a arsenalului francez.

 

Citește și
Eveniment

Senatorii îi dau peste nas lui Bolojan în privința reducerii cheltuielilor!

Eveniment

Eurodeputatul Maria Grapini, mesaj tranșant: “Din 2007, de când este stat membru al…

Eveniment

16,68 miliarde de euro prin SAFE: Investiție strategică pentru România sau factură…

Eveniment

Aproape 40.000 de studenți vor primi burse sociale de 925 de lei pe lună!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.