Senatorii îi dau peste nas lui Bolojan în privința reducerii cheltuielilor!

Senatul României a decis ca economiile realizate în urma restructurării de personal inițiate anul trecut să fie folosite pentru plata zilelor de concediu neefectuate ale angajaților instituției. Aproximativ patru milioane de lei, sumă economisită prin reducerea schemei de personal, vor fi repartizați funcționarilor publici din Senat drept compensație pentru concediile restante.

Decizia a fost adoptată la nivelul conducerii Senatului și a generat controverse în rândul membrilor Biroului Permanent, unii dintre aceștia declarându-se surprinși că aproape toți angajații instituției figurează cu zile de concediu neefectuate, în unele cazuri chiar până la 40 de zile.

Restructurarea Senatului a avut loc la începutul anului trecut, când schema de personal a fost redusă de la 796 de posturi la 610 posturi. Măsura a fost inițiată de fostul președinte al Senatului, actualul premier, Ilie Bolojan, și a fost prezentată drept un prim pas într-un proces mai amplu de eficientizare a aparatului bugetar. Ulterior, Guvernul a redus și așa-numitul „spor de antenă” al funcționarilor Senatului, de la 1.500 de lei la 300 de lei.

Ambele măsuri au fost incluse într-un pachet politic destinat eliminării „risipei” și reducerii deficitului bugetar. Cu toate acestea, în loc ca suma economisită să fie returnată la bugetul de stat, conducerea Senatului a decis redistribuirea ei către angajați.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a declarat surprins de situație.

„Ce nu pot eu să înțeleg este cum de ajungem să avem aproape tot concediul neefectuat de către foarte mulți angajați – și nu critic – în condițiile în care noi avem vacanță parlamentară vreo trei luni”, a declarat el în forul de conducere al Senatului.

„Să alocăm o economie importantă făcută de această instituție ca urmare a unui proces de reorganizare, compensând niște lucruri prin care, practic, ne furăm căciula, cum ar veni, dați-mi voie să mă abțin, ca să nu fiu împotrivă”, a continuat liberalul.

Împotriva utilizării economiilor pentru plata concediilor s-a pronunțat și senatorul USR Cristian Ghinea, vicepreședinte al Senatului.

„Istoricul acestei povești este așa: Senatul României, la începutul anului, a decis niște restructurări, din care au rezultat niște economii. Am fost chiar prima instituție care a început un proces de economisire la bugetul statului. Și acum, după toată această tevatură, suntem în situația în care avem un surplus de 4 milioane de lei, asta este, da? Și acum le spunem românilor: ‘Domnilor, noi am făcut niște economii la bugetul Senatului, dar pe ăsta îl redistribuim la toți oamenii Senatului practic’. Păi cade ca dracu, mă scuzați că folosesc cuvinte de genul ăsta. Cum să explicăm noi la români că toți banii pe care i-am economisit îi distribuim angajaților Senatului? Haideți să găsim o soluție să dăm, nu știu, 4-5 zile de concediu și restul să-i întoarcem la bugetul de stat, pentru că asta este scopul acestui program de restructurări bugetare. Și gândiți-vă foarte bine cum o să arate în presă acest gest pe care îl facem acum. Ne-am chinuit atâta să facem niște economii, după care economiile le întoarcem la propriii angajați”, a considerat Ghinea.