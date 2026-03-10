A doua jumătate a lunii martie va aduce ninsori abundente!

După temperaturile de primăvară din ultimele zile, meteorologii avertizează că nu scăpăm încă de iarnă. Șefa Administrației Naționale de Meteorologie anunță un nou val de vreme rece și ninsori.

Florinela Georgescu, directorul de prognoza al ANM, anunță lapoviță și ninsoare în unele regiuni, la finalul lunii martie, început de aprilie.

În următoarele zile vom avea parte de soare și temperaturi pozitive în cea mai mare parte a țării. Doar vântul va fi cel care va mai face probleme.

„De interes vor fi totuși intensificările vântului pentru partea de sud-vest a teritoriului, înțelegând prin aceasta partea de sud a Banatului, vestul Olteniei, sud-vestul Transilvaniei, regiuni unde temporar vântul va avea viteze de 50-65km/h, iar în zona Carpaților Meridionali pot ajunge rafalele la 80km/h. Cel mai vizat este județul Caraș-Severin, pentru care a fost emis un cod galben pentru intensificări de vânt până poimâine seară. Altfel, o vreme în general frumoasă în țară în săptămâna care urmează, cu mici diferențe de temperatură între partea de vest a țării și regiunile estice.

Dacă în Banat, Crișana, Transilvania, ca și astăzi, așteptăm în zilele viitoare maxime care să urce până înspre 16-18 grade în schimb în Moldova, Dobrogea, Muntenia temperaturile maxime vor ajunge doar până la 10, 13-14 grade, cele mai scăzute valori sub influența Mării Negre în zona litorală. Pe parcursul nopților, ca și nopțile trecute, cel mai rece va fi în zonele depresionare, încă valori care pot coborât până la minus 6, minus 8 grade”, a spus Florinela Georgescu, potrivit Digi24.

Deși vremea se anunță frumoasă în următoarea perioadă, directorul ANM anunță că în a doua parte a lunii martie vom avea parte de o răcire semnificativă a vremii. Sunt așteptate inclusiv precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

„Nu este exclus ca pe durată foarte scurtă de timp, a doua parte a lunii martie să mai aducă răciri, poate și precipitații, care pe crestele munților să mai fie sub formă de lapoviță sau poate chiar ninsoare. Nu este chiar neobișnuit ca în luna martie să mai avem astfel de pisoade scurte. Per ansamblu, estimările pentru următoarele patru săptămâni arată o posibilitate mare de a rămâne cu un regim al temperaturilor în preajma normelor, dacă nu chiar mai ridicat, și un regim al precipitațiilor în limitele normale”, a mai spus meteorologul, potrivit sursei citate.