Ciprian Ciucu taie „în carne vie” la STB. Scădere drastică a salariilor controlorilor, casierelor și personalul administrativ!

Vestea că vor avea salarii mai mici începând de luna aceasta a căzut ca un fulger pentru peste 4000 de angajați ai Societății de Transport București. Unii angajați vor primi mai puțin chiar și cu 1.500 de lei. În următoarele șapte luni, STB vrea să economisească prin tăieri de salarii și concedieri peste 50 de milioane de lei.

Cei mai afectați de micșorarea salariilor sunt șefii de depouri, care în loc de 7.000 de lei vor avea un salariu cu 1.400 de lei mai mic, în timp ce o casieriță care lucrează la STB din 2019 va încasa cu 800 de lei mai puţin.

„Undeva la 4.000 de lei fără bonuri de masă. Înseamnă destul de mult. Eu ce pot să zic? Dacă pe noi nu ne-au anunţat. Nu mi se pare corect”, se plânge casierița, potrivit observatornews.ro.

Societatea de Transport București urmează să concedieze 800 de posturi. Cu toate că angajaţii disponibilizaţi vor primi 12 salarii compensatorii, STB va economisi lunar 8 milioane de lei.