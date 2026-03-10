Sindicatele din Educație acuză: Cadrele didactice, suspuse presiunilor pentru a participa a organizarea simulărilor examenelor naţionale!

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” acuză existenţa unor presiuni asupra cadrelor didactice pentru a participa la organizarea simulărilor examenelor naţionale, programate să înceapă săptămâna viitoare. Reprezentanţii celor două organizaţii sindicale afirmă că, în ultimele zile, tot mai mulţi profesori ar fi fost supuşi unor forme de intimidare din partea conducerilor unităţilor de învăţământ şi a inspectoratelor şcolare.

Sindicaliştii susţin că aceste presiuni apar în contextul în care, potrivit unui referendum intern organizat în rândul membrilor de sindicat, ar exista o dorinţă majoritară de boicotare a simulărilor. În acest context, organizaţiile sindicale transmit că unele unităţi de învăţământ ar putea refuza organizarea acestor testări, iar rezultatele finale ale referendumului vor fi comunicate ulterior.

„Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) şi Federaţia Sindicatelor din Educaţie ”SPIRU HARET”atrag atenţia asupra unui fenomen extrem de grav şi periculos care se desfăşoară în aceste zile în unităţile de învăţământ din România. Deşi referendumul nostru a arătat o dorinţă clară de boicotare a simulărilor examenelor naţionale, suntem asaltaţi de semnale că tot mai mulţi colegi sunt forţaţi să semneze pentru participare. S-a ajuns la presiuni şi intimidări nemaiîntâlnite venite din partea conducerilor unităţilor de învăţământ şi a inspectoratelor şcolare, mai mari decât la greva din 2023”, au transmis, luni, sindicatele din Educaţie, într-un comunicat de presă comună.

Potrivit acestora, unele persoane din conducerea sistemului educaţional ar exercita presiuni asupra profesorilor pentru a-i determina să participe la organizarea simulărilor.

„Le transmitem un mesaj clar: deveniţi complici la perpetuarea crizei din educaţie! Voi sunteţi cei care aţi ales să înăbuşiţi vocea disperării prin frică, forţând profesorii să presteze o muncă inutilă, neremunerată şi ignorată de mulţi elevi. Înţelegem teama colegilor, dar vrem să le reamintim că singura noastră forţă este solidaritatea. Prin fiecare pas înapoi pe care îl facem acum, validăm tacticile lor abuzive. Alegerea este în fiecare unitate: fie protestăm şi luptăm pentru drepturilor noastre, fie cedăm presiunilor şi rămânem resemnaţi şi tăcuţi”, au mai transmis sindicaliştii.

Organizaţiile sindicale susţin că tensiunile din sistem sunt amplificate de efectele unor măsuri adoptate de Guvern prin Legea nr. 141/2025, despre care afirmă că ar fi afectat semnificativ veniturile şi condiţiile de muncă ale angajaţilor din educaţie.

„Printre măsurile luate amintim: creşterea normei didactice, supraaglomerarea efectivelor de beneficiari primari la clasă/grupă,comasarea unităţilor de învăţământ, reducerea plafonului până la care se acordă indemnizaţia de hrană şi voucherele de vacanţă, precum şi neplata sumelor provenite din hotărâri judecătoreşti. A boicota aceste simulări este un act minim de demnitate, o formă de protest care nu ne afectează financiar, dar care trimite un semnal puternic. Este doar un test premergător protestelor masive de la finalul anului şcolar”, se mai arară în comunicatul de presă.

Sindicatele mai afirmă că boicotul ar putea fi aplicat în numeroase unităţi de învăţământ din ţară şi anunţă că vor reveni cu detalii suplimentare înainte de desfăşurarea simulărilor.