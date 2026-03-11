supermarket
Cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut, în ianuarie 2026, cu peste 25% față de luna decembrie!

Potrivit celor mai recente date statistice de la INS, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a scăzut în ianuarie cu peste 25% față de luna decembrie. Este a șasea lună la rând când românii consumă mai puțin.

Piața de retail din România a început anul 2026 sub semnul unei contracții vizibile, marcată atât de epuizarea efectului sărbătorilor de iarnă, cât și de o scădere reală a puterii de cumpărare față de anul precedent. Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a înregistrat în luna ianuarie o scădere brută de peste un sfert față de luna decembrie, cel mai mare declin fiind vizibil în sectorul produselor nealimentare, care s-a prăbușit cu 27,7%. Nici carburanții sau produsele alimentare nu au făcut excepție, consemnând scăderi de aproximativ 26,6%, respectiv 21,5%. Chiar și după eliminarea variațiilor sezoniere și a numărului de zile lucrătoare, tendința rămâne descendentă, cu o scădere generală de 3,7% față de lună precedentă, evidențiind o slăbire a ritmului de consum la nivel național.

Dincolo de sezonalitatea obișnuită a primei luni din an, cifrele devin îngrijorătoare atunci când analizăm raportul cu aceeași perioadă a anului trecut. Comparativ cu ianuarie 2025, volumul total al afacerilor din retail a scăzut cu 9,1% pe serie brută, sugerând că românii au devenit mult mai prudenți în cheltuieli față de începutul anului anterior. Această tendință este condusă de scăderea accentuată a vânzărilor de carburanți, care s-au contractat cu 13,8%, și de sectorul nealimentar, aflat în scădere cu peste 11 procente. Produsele de bază, precum alimentele, băuturile și tutunul, deși mai rezistente, au bifat și ele o scădere de aproape 4% pe serie brută.

Evoluția ajustată statistic confirmă faptul că scăderea nu este una pur conjuncturală. Raportat la ianuarie 2025, indicatorul ajustat în funcție de numărul de zile lucrătoare și sezonalitate a pierdut 6,5% din volum. Această contracție structurală este resimțită cel mai puternic în zona bunurilor nealimentare, unde declinul este de aproape 8%, în timp ce comerțul cu alimente și carburanți a scăzut cu rate cuprinse între 3% și 5%. Aceste date indică un început de an marcat de o reevaluare a bugetelor personale, într-un context economic în care toate marile categorii de consum au intrat pe teritoriu negativ.

