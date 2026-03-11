Coregrafie în nori de fum!

Are doar 13 ani, dar stăpânește sute de cai putere mai bine decât un adult! Adelina Ionescu face spectacol în Campionatul Național de Drift, unde schimbă des costumul de dans pe combinezonul de pilot.

Adelina Ionescu are 13 ani și e înnebunită după drifturi! Atunci când e în mașina de concurs, copila e cea mai fericită! Puștoaica nu doar conduce, ci știe tot ce mișcă sub capotă: „vorbește” fluent limba motoarelor și nu se teme de nicio provocare pe asfalt. „Mă simt foarte bine în mașina de drift. Mașina merge extrem de bine, m-am obișnuit cu ea și este o senzație pe care nu o mai simt la absolut niciun alt sport. Când fac drift, sunt cea mai fericită”-Adelina Ionescu, pilot în Campionatul Național de Drift.

Pasiunea pentru adrenalină a început dintr-o joacă, după o vizită la circuit alături de cea mai importantă persoană din viața ei. „Am mers la o etapă cu mama mea și am văzut piloții cum se dau și am zis că trebuie să practic și eu acest sport pentru că e prea fain” –-Adelina Ionescu, pilot în Campionatul Național de Drift.

A intrat cu mașina în parapet

Adelina nu e doar un pilot talentat, ci și un mic mecanic. Știe exact cum a evoluat mașina ei de concurs și ce se află sub capotă. „Este prima mașină pe care o pilotez și a trecut trecut prin foarte multe schimbări. Am început cu un motor 2 2, acum avem un motor 30 M54 B30. Inițial, a avut vreo 189 de cai iar acum are 231” –-Adelina Ionescu, pilot în Campionatul Național de Drift.

Drumul spre performanță a avut și momente critice, dar Ade nu s-a dat bătută! „La prima mea etapă, la tura de recunoaștere, am intrat în parapet. Nu am mai putut să fac nimic. La a doua tură a început să plouă, am făcut spin, iar la a treia tură am intrat în gard” -Adelina Ionescu, pilot în Campionatul Național de Drift.

Pe lângă zgomotul motoarelor, Adelina iubește și muzica. Puștoaica reușește să îmbine perfect grația de pe scenă cu agresivitatea de pe circuit. „O dată chiar am avut un concurs de dansuri și după, a trebuit să merg la un demo drift. M-am schimbat din costumul de dans în combinezon. A fost foarte amuzant” -Adelina Ionescu, pilot în Campionatul Național de Drift.