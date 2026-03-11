Întrebări despre achizițiile pentru spațiile verzi din Slatina. Cristian Cismaru (PUSL) invocă posibile nereguli în SEAP

Liderul PUSL Olt, Cristian Cismaru, semnalează posibile nereguli în modul în care societatea Dezvoltare Urbană Slatina SRL, aflată în subordinea Primăriei Slatina, a înregistrat mai multe achiziții publice în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Potrivit acestuia, analiza datelor publice indică faptul că unele contracte au același obiect – achiziția de arbori, precum platanul englez și arțarul argintiu – însă apar înregistrate cu coduri CPV diferite.

Codurile CPV sunt utilizate pentru clasificarea standardizată a bunurilor și serviciilor achiziționate de instituțiile publice. În cazul contractelor analizate, pentru bunuri similare ar fi fost utilizate coduri diferite, unul pentru categoria „arbori”, iar altul pentru „plante ornamentale”.

Cristian Cismaru spune că situația a ieșit la iveală după ce a solicitat informații oficiale autorităților locale în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, însă nu a primit răspuns.

„În lipsa unor explicații din partea autorităților, am analizat direct informațiile disponibile în SEAP. Am identificat contracte care ridică semne de întrebare, iar legislația privind achizițiile publice este foarte clară în ceea ce privește evitarea fragmentării contractelor”, a declarat liderul PUSL Olt.

Acesta amintește că art. 11 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice interzice divizarea contractelor în mai multe contracte de valoare mai mică sau utilizarea unor metode de calcul care pot conduce la subevaluarea valorii estimate a contractului, dacă scopul este evitarea procedurilor legale de atribuire.

În opinia lui Cristian Cismaru, autoritățile locale trebuie să ofere clarificări publice privind aceste achiziții și să asigure transparență deplină în modul în care sunt gestionate fondurile publice la nivelul municipiului Slatina.