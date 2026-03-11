Yousef Pezeshkian, fiul președintelui iranian și consilier la guvern, a anunțat oficial că noul Lider Suprem, Mojtaba Khamenei, este „teafăr și nevătămat”. Acesta a scris pe internet că a verificat informațiile prin intermediul unor prieteni apropiați și poate confirma că liderul este bine, în ciuda zvonurilor care spuneau că ar fi fost rănit.

„Am auzit rapoartele conform cărora domnul Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit. Am întrebat niște prieteni care au relații. Mi-au spus că, slavă Domnului, este teafăr și nevătămat”, a scris Yousef Pezeshkian, care este și consilier guvernamental.

Îngrijorările au apărut după ce Mojtaba Khamenei nu a mai fost văzut în public de la sfârșitul lunii februarie. Se credea că acesta ar fi fost rănit în timpul atacului în care a murit tatăl său, chiar în prima zi a ofensivei lansate de armatele Israelului și Statelor Unite. Până acum, nu se știa sigur dacă este rănit grav sau care este starea lui reală, conform presei străine.