Tot mai mulți moldoveni se opun unirii cu România!

Procentul cetățenilor Republicii Moldova care se opun unirii cu România este mai mare decât al celor care susțin acest demers, potrivit celui mai recent Barometru IData, realizat în perioada 23 februarie – 6 martie 2026, pe un eșantion de 1.035 de persoane.

Conform rezultatelor sondajului, 47,7% dintre respondenți se declară împotriva unirii Republicii Moldova cu România, în timp ce 42,3% sunt favorabili.

Aderarea R. Moldova la UE este susținută de 59,7% dintre participanții la sondaj, în timp ce 29,7% se opun. Acest rezultat confirmă o orientare proeuropeană stabilă în rândul populației.

Barometrul a evaluat și reacțiile la declarația președintei Maia Sandu, care a afirmat că ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România.

Astfel, 43,5% dintre respondenți spun că nu susțin deloc această poziție, iar 8,9% „mai degrabă nu o susțin”. În același timp, 23,7% afirmă că „o susțin pe deplin”, iar 15,6% „mai degrabă o susțin”.

De asemenea, 38,7% declară că nu ar susține unirea indiferent de declarația Maiei Sandu, 17,1% spun că afirmația i-a făcut mai favorabili unirii, 4,2% au devenit mai rezervați, iar 30,7% susțin că declarația nu le-a schimbat opinia.

În topul încrederii în politicienii de la Chișinău, Maia Sandu ocupă primul loc, cu 30,6%, fiind urmată la mare distanță de Igor Dodon, cu 10,3%.

Sondajul a fost realizat de IData în 289 de localități din Republica Moldova, eroarea maximă de eșantionare fiind de ±2,9%.