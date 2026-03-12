Ciprian Ciucu se plânge de un faliment iminent. Primăria Capitalei aruncă aproape un milion și jumătate de lei pe gadgeturi!

În timp ce Ciprian Ciucu avertizează că Primăria Capitalei riscă să intre în faliment chiar din luna aprilie, Planul Anual de Achiziții Publice ne arată contrariul.

În ciuda austerității, instituția are în plan să cumpere gadgeturi noi: desktopuri de 1,35 milioane de lei, laptopuri de 500.000 de lei și stații grafice de 400.000 de lei, adică aproximativ 250-350 de desktopuri și alte circa 100 de laptopuri performante.

Deși suma de 2,25 de milioane de lei pare una mică pentru Primăria Capitalei, care a avut în anul 2025 venituri de 10,3 miliarde de lei și dobânzi la credite de 300 de milioane de lei, Ciprian Ciucu a avertizat, într-una dintre primele sale declarații ca primar general, că municipalitatea mai are în conturi numai 5 milioane de lei.

Cu toate acestea, Primăria Capitalei nu se abține din cumpărături de protocol. Este vorba despre plachete, felicitări personalizate, autocolante, medalii, agende, pixuri sau căni. Municipalitatea a alocat 60.000 de lei pentru achiziția de căni personalizate.

Lista obiectelor de protocol este una șocantă: suport personalizat pentru telefon (peste 30.000 lei), obiecte de artizanat (peste 120.000 lei), agende personalizate (peste 200.000 lei), pungi personalizate (peste 25.000 lei) sau cărți de vizită diplomatice (peste 63.000 lei). De asemenea, Primăria Capitalei vrea să cheltuie peste 100.000 lei pe tot felul de produse de „promovare turistică”, adică pixuri, etichete bagaj, USB-uri sau plase de pânză).

Suma alocată pentru aceste obiecte ajunge la 1,41 de milioane de lei, în timp ce pentru rechizitele și obiectele de papetărie necesare funcționării, activității de zi cu zi a primăriei suma alocată este de 637.000 lei, adică mai puțin de jumătate.