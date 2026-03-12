Liderul Federației Silva, Silviu Geană, mesaj tranșant: „Deciziile privind reorganizarea Romsilva au fost luate fără o consultare reală a profesioniștilor. Lupta pentru silvicultori și pentru pădurile României va continua!”

Liderul Federației Silva, Silviu Geană, a transmis un mesaj tuturor colegilor din Regia Națională a Pădurilor-Romsilva, în care îi asigură pe aceștia că lupta pentru silvicultori și pentru pădurile României va continua, în ciuda promovării unei hotărâri de guvern care pune în pericol nu doar stabilitatea locurilor de muncă din sistemul silvic, ci și capacitatea statului de a administra eficient pădurile României.

„Dragi colegi silvicultori,

După o lungă perioadă în care profesia de silvicultor a fost supusă unor campanii nedrepte de denigrare, responsabilii pentru politicile publice ale statului român au decis să „reformeze” Regia Națională a Pădurilor – Romsilva într-o manieră greu de explicat și de înțeles.

Fără un studiu real de impact, fără o evaluare serioasă a consecințelor asupra administrării pădurilor și fără a ține cont de opiniile specialiștilor în silvicultură, Guvernul României a promovat o hotărâre care pune în pericol nu doar stabilitatea locurilor de muncă din sistemul silvic, ci și capacitatea statului de a administra eficient pădurile României.

Mai grav, în forma finală a actului normativ nu au fost preluate nici măcar observațiile formulate de instituțiile statului implicate în procesul de avizare. Doar Ministerul Justiției a formulat nu mai puțin de 26 de observații asupra proiectului, care însă nu au fost preluate în textul adoptat de Guvern.

Federația SILVA s-a opus prin toate mijloacele acestui demers. Am organizat proteste, am transmis puncte de vedere, am solicitat dialog, am prezentat argumente tehnice și profesionale. Publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial nu înseamnă însă sfârșitul acestei lupte.

Situația nu va rămâne așa! Legile României ne oferă instrumente prin care putem continua să apărăm interesele legitime ale silvicultorilor și să protejăm sistemul de administrare a pădurilor statului. În acest moment analizăm, împreună cu specialiști în drept administrativ, toate căile legale prin care această hotărâre poate fi contestată în instanță.

Lupta pentru silvicultori și pentru pădurile României va continua. Deciziile privind reorganizarea Romsilva au fost luate fără o consultare reală a profesioniștilor din sistemul de administrare a pădurilor statului. Este cel puțin paradoxal să vezi persoane care nu cunosc silvicultură, nu deosebesc nici măcar speciile forestiere și nu înțeleg realitățile din teren, că se prezintă drept salvatori ai pădurii și ignoră expertiza celor care o administrează zi de zi.

În această perioadă tensionată, marcată în mod firesc de îngrijorare, Federația SILVA rămâne alături de dumneavoastră.

Suntem parteneri. Suntem colegi. Suntem silvicultori. Formăm împreună o breaslă cu tradiție, responsabilitate și demnitate profesională. Și nu vom permite nimănui să pună în pericol existența noastră profesională și nici să destabilizeze sistemul care protejează pădurile statului român.

Suntem uniți și contăm unii pe alții!”.

Cu stimă,

Silviu GEANĂ – inginer silvic

Lider Federația SILVA