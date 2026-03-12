România ar putea intra în recesiune în 2026, nu doar tehnică, având în vedere evoluția consumului de la începutul acestui an, avertizează președintele CFA România, Adrian Codirlașu.

România riscă să intre în recesiune în acest an. A spus-o Adrian Codirlașu, la dezbaterea ‘Cât de vulnerabili suntem la crizele geopolitice’, organizată de Asociația CFA România.

”Am fi norocoși dacă avem o creștere economică de 0,5% anul ăsta. Sunt șanse mari să fie un mic minus pe tot anul și să avem recesiune, nu doar tehnică. Cifrele mi s-au părut extraordinare. Am citit de vreo trei ori comunicatul INS să văd chiar e minus 9,1 la consum. Asta mi se pare cea mai îngrijorătoare știre de la începutul anului. Primul trimestru e posibil să fie cu minus. Mă rog, dacă ne uităm la Q3 vs Q2, e minus 0,1 și din ajustarea sezonieră se poate face la un 0 sau un plus mic, dar probabil să avem un minus în Q1 vs Q4 anul trecut. Dar tot recesiune tehnică o să fie’, a spus, miercuri, Adrian Codirlașu, la dezbaterea ‘Cât de vulnerabili suntem la crizele geopolitice”, organizată de Asociația CFA România.

Potrivit acestuia, este posibil să vedem o scădere a consumului și în perioada următoare.

”Avem în ianuarie această scădere de consum care este spectaculoasă. Vedem februarie și martie. Părerea mea, în martie o să fie iarăși un șoc pe consum având în vedere situația. Avem atât creșterea prețului combustibilului deocamdată, dar și aversiune la risc care va genera prudență în a cheltui. Deci, în martie ar trebui să vedem pe date din nou un șoc negativ. În februarie poate o să avem o ușoară revenire, după care iarăși o scădere în martie a consumului”, a precizat Codirlașu.

Întrebat când am putea avea primele indicii cu privire la intrarea în recesiune, el a afirmat că evoluția PIB prin primul trimestru din acest an poate da o indicație.

”Este necesar să avem datele din trimestru I, de creștere economică. Dacă o să avem un minus față de trimestru I din anul trecut, mergem probabil către o ușoară recesiune”, a mai spus Adrian Codirlașu.

Volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), în luna ianuarie din 2026, comparativ cu aceeași lună a anului anterior, a scăzut atât ca serie brută cu 9,1%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 6,5%, potrivit informațiilor Institutului Național de Statistică (INS) date miercuri publicității.