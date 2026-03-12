Sprijin pentru copiii din Vâlcea și Iași, în centrul unei întâlniri oficiale!

Discuțiile au vizat proiectele și campaniile umanitare desfășurate de Asociația Europeană pentru Protecția Omului și Protecția Copilului pe parcursul întregului an, printre care campaniile „Dăruiește un Pic de Soare” și „Nu Totală Nepăsare”, inițiative dedicate sprijinirii persoanelor vulnerabile și copiilor aflați în situații dificile.

Un punct central al întâlnirii l-a reprezentat organizarea unei tabere sociale pentru copiii proveniți din familii defavorizate din județele Vâlcea și Iași. Tabăra urmează să fie organizată în luna august și are ca scop oferirea unor momente de bucurie, educație și dezvoltare personală pentru copiii care provin din medii vulnerabile.

În semn de apreciere pentru deschiderea și sprijinul acordat acestor demersuri umanitare, domnul Mihai Căldăraru i-a înmânat doamnei Viorica Dăncilă o Diplomă de Recunoștință din partea Asociației Europene pentru Protecția Omului și Protecția Copilului.